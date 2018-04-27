Чистая прибыль американской Chevron в I квартале выросла на 35,6%

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Американская нефтегазовая компания Chevron по итогам первого квартала 2018 года получила прибыль в размере 3,659 миллиарда долларов, что на 35,6% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года, говорится в сообщении компании.

Прибыль, приходящаяся на головную компанию, увеличилась по сравнению с январем-мартом прошлого года также на 35,6%, составив 3,638 миллиарда долларов. Прибыль в пересчете на акцию составила 1,9 доллара против 1,41 доллара за аналогичный период 2017 года. Общая выручка компании выросла на 12,99%, до 37,764 миллиарда долларов.

При этом Chevron в первом квартале увеличила добычу нефти на 6,58%, до 2,852 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Средняя цена реализации барреля нефтяного эквивалента в первом квартале 2018 года составляла в США 56 долларов против 45 долларов в январе-марте 2017 года, а на международных рынках - 61 доллар против 49 долларов в аналогичном квартале прошлого года.

В сегменте upstream (разведка и добыча) компания получила прибыль в 3,352 миллиарда долларов, что в 2,2 раза больше, чем год назад. В downstream (переработка и сбыт) прибыль составила 728 миллионов долларов (снижение на 21,4%).

"Показатели первого квартала и денежный поток значительно улучшились по сравнению с уровнями годом ранее. Мы получили выгоду от роста добычи и увеличения цен", - приводятся в релизе слова главы Chevron Майкла Уирта (Michael Wirth).

Chevron является второй по величине нефтегазовой компанией США. Корпорация работает более чем в 180 странах.