"Роснефть" всерьез взялась за повышение капитализации

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ, Александр Кожемякин. Совет директоров "Роснефти" на этой неделе утвердил дополнительные инициативы к стратегии "Роснефть-2022". В ней, в частности, речь идет о планах по повышению капитализации за счет комплекса мероприятий - компания намерена снизить долговую нагрузку и торговые обязательства на сумму не менее чем 500 млрд рублей. Сократить долги компании предполагается за счет снижения капитальных инвестиций до 800 млрд рублей (на 20% по сравнению с ранее утвержденным уровнем); снижения оборотного капитала на 200 млрд рублей и распродажи непрофильных активов.

Помимо этого, руководство "Роснефти" предложило реализовать программу обратного выкупа акций в размере 2 млрд долларов. Она начнется во втором квартале 2018 года после получения корпоративных одобрений и будет финансироваться за счет органического свободного денежного потока и продажи непрофильных активов.

Опрошенные агентством "Прайм" аналитики в целом положительно оценили комплекс мероприятий по повышению акционерной стоимости компании.

За 12 лет капитализация "Роснефти" упала на $15,4 млрд

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Александр Пасечник напомнил, что IPO "Роснефти" прошло в июле 2006 года на Лондонской фондовой бирже, а также на бирже в Москве. В рамках IPO было размещено 1,4 млрд акций на общую сумму 10,7 млрд долларов. Это было самым крупным IPO в России и пятым крупнейшим за всю историю мирового фондового рынка. В тот момент капитализация "Роснефти" достигла 79,8 млрд долларов. На 1 мая этого года этот показатель снизился на 15,4 млрд долларов, до 64,4 млрд.

Бинбанк в декабре выдал кредит "Роснефти" на 21 млрд руб >>

Цена размещения в 2006 году составила 7,55 доллара за одну акцию или глобальную депозитарную расписку. Если пересчитать по текущему курсу, получается 483 рубля за акцию, цена которой сейчас составляет 400 рублей, напомнил Пасечник. По его словам, зарубежные акционеры за 12 лет никаких доходов от акций "Роснефти" не видели, если оглянуться на 12 лет назад, то любая альтернатива акциям "Роснефти" – в том числе депозиты – принесли бы инвестору гораздо больший доход.

Большой шаг вперед

Рост акционерной стоимости – это ключевая задача менеджмента компании, и мы часто слышали от руководства "Роснефти" о десятикратном росте капитализации, но, к сожалению, этого трудно достичь по многим причинам, в том числе из-за большого долга компании, говорит Пасечник.

Старший аналитик "Атон" Александр Корнилов положительно оценил намерения "Роснефти" по повышению акционерной стоимости компании. "Роснефть" выгодно отличается от своих конкурентов в нефтегазовой отрасли тем, что у нее самые низкие затраты на добычу барреля нефти. Но у компании были две основные проблемы, которые сдерживали рост капитализации и настораживали инвесторов: это, во-первых, высокий долг, который образовался после покупки ТНК-BP в 2013 году, и, во-вторых, довольно высокий ежегодный capex (капитальные расходы) в совокупности с приобретением различных активов, например покупкой "Башнефти" в 2016 году. Это не позволяло компании снижать свой долг, и это сильно настораживало инвесторов", - считает Корнилов.

Тот факт, что "Роснефть" наконец услышала инвесторов и ответила на вызовы – это позитивный момент, поскольку раньше внятных комментариев в части планов по снижению долга компания не давала, отмечает эксперт. Объявленные "Роснефтью" мероприятия по повышению акционерной стоимости, по его словам, большой шаг вперед, и это, по сути, ставит "Роснефть в один ранг с крупными частными нефтяными компаниями в РФ, в первую очередь с "Лукойлом", который недавно также заявил о buy back, и "Новатэком", который также выкупает свои акции с рынка.

Акции "Роснефти" подскочили в цене на планах по buy back >>

Определенный позитив в планах компании по снижению долговой нагрузки видит и Пасечник. Эти меры призваны обеспечить ликвидность бумаг "Роснефти" и поднять капитализацию компании. По его словам, меры "Роснефти" приняты на фоне новостей о том, что "Лукойл" обгоняет "Роснефть" по капитализации. Это удивляло, считает Пасечник, поскольку "Роснефть" добывает гораздо больше "Лукойла", и получалась странная, искаженная картина. Сейчас все встало на место, капитализация "Роснефти" выросла и превысила капитализацию "Лукойла", считает аналитик.

500 рублей за акцию

Программа обратного выкупа бумаг "Роснефти" позитивно скажется на рынке, считает Пасечник. "У нас не хватает ликвидности фондовому рынку, и для отдельных компаний это хороший катализатор для роста. Инвесторы сейчас отвечают взрывом интереса к бумагам "Роснефти" на новости об обратном выкупе", - говорит он. При этом Пасечник отметил, что необходимо понять, насколько этот импульс будет долгим и каковы будут интервенции "Роснефти". Озвученные компанией мероприятия носят больше рекомендательный характер и не имеют четких рамок.

Пасечник отметил, что сегодняшний оборот на ММВБ в течение трех часов составил около 15 млрд рублей, что совсем немного в сравнении с западными торговыми площадками. Программа "Роснефти" придаст ликвидности нашему рынку, считает он. Пока бумаги "Роснефти" традиционно отстают от Сбербанка, но уже обгоняют "Лукойл" по обороту торгов. Он не исключил, что акции "Роснефти" будут торговаться по 500 рублей за акцию.

Корнилов из "Атона" считает, что buy back на 2 млрд долларов – сумма хоть и не малая, но вполне посильная для "Роснефти". Выкупленные акции могут быть использованы в дальнейшем для опционных программ для сотрудников компании, либо будет сформирован казначейский пакет для последующего погашения.

"Роснефти" еще предстоит ответить на вопрос о дальнейшей судьбе выкупленных акций, но, безусловно, эти планы, а также желание компании снизить долговую нагрузку – это большой плюс для "Роснефти", подчеркнул Корнилов.