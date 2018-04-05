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Чистая прибыль "Славнефти" по МСФО в I квартале снизилась на 9,6%


Нефть

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Славнефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в первом квартале снизилась на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,3 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период выросла на 12,6%, до уровня в 65,3 миллиарда рублей. Операционная прибыль увеличилась на 19,7%, составив 9 миллиардов рублей. Базовая прибыль на обыкновенную акцию составила 0,69 рубля против 0,77 рубля за аналогичный период прошлого года.

Операционные расходы и затраты увеличились на 11,6% и составили 56,6 миллиарда рублей. Производственные расходы выросли на 10,4%, до уровня в 11,5 миллиарда рублей. Расход по налогу на прибыль составил 1,359 миллиарда рублей, увеличившись на 3,4%.

Капитал компании вырос на 2,6%, составив 215,4 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства увеличились на 2,8%, до уровня в 133,1 миллиарда рублей, краткосрочные — на 2,2%, до 65,7 миллиарда рублей.

"Славнефть" является дочерним совместным предприятием "Роснефти" ROSN и "Газпром GAZP нефти". Компания владеет лицензиями на геологическое изучение недр, разведку и добычу нефти и газа на 31 лицензионном участке в Западной Сибири и Красноярском крае.

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