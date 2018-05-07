Белорусские НПЗ в I квартале увеличили переработку нефти на 10,6%

МИНСК, 7 мая - ПРАЙМ. Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в первом квартале 2018 года увеличили переработку нефти на 10,6%, сообщил в понедельник государственный концерн "Белнефтехим".

Итоги финансово-хозяйственной деятельности "Белнефтехима" за январь-март подведены на заседании с участием председателя концерна Игоря Ляшенко. Как заявлял в начале апрелся его заместитель Владимир Сизов, белорусские НПЗ, которые сейчас перерабатывают только российсскую нефть, в текущем году планируют переработать 18 миллионов тонн нефти.

"Добыто 413 тысяч тонн нефти, что составляет 100,7% к соответствующему периоду 2017 года. Объем переработки нефти составил 4,448 миллиона тонн, или 110,6%", - говорится в сообщении на сайте концерна.

Экспорт товаров вырос на 46% к январю-марту 2017 года, в том числе обеспечен рост экспорта химической и нефтехимической продукции на 34%. Экспорт услуг увеличился на 16,1%. Привлечение прямых иностранных инвестиций по курируемым видам деятельности составит, по оценке, около 31,3 миллионов долларов.

В сообщении также отмечается, что НПЗ республики ведут реализацию крупных инвестиционных проектов. Организациями концерна освоено 357 миллионов белорусских рублей инвестиций (130,9%) в основной капитал, что составляет около 178 миллионов долларов.