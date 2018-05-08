Petropars договорилась с "Зарубежнефтью" об изучении ряда месторождений в Иране

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. "Зарубежнефть" и иранская Petropars договорились о совместном изучении нескольких нефтегазовых месторождений в Иране, сообщил директор по развитию бизнеса Petropars Аббас Такипур (Abbas Taqipour).

"Основываясь на проведенных переговорах, обе компании изучат несколько нефтяных и газовых месторождений, а затем представят свои предложения Национальной иранской нефтяной компании (NIOC)...Условия сейчас подходящие для подписания обеими компаниями меморандума об изучении месторождений", - цитирует слова Такипура агентство Fars.

"Зарубежнефть" ранее в этом году уже достигла с иранской стороной окончательного соглашения о разработке двух месторождений в Иране - "Абан" и "Западный Пейдар". Договор об их разработке сроком на 10 лет был подписан в марте российской компанией и ее иранским партнером Dana Energy с одной стороны и NIOC - с одной.

Такипур также сообщил, что Petropars подписала меморандум о взаимопонимании с немецкой Wintershall. Согласно документу, стороны договорились об изучении разработки иранского нефтяного месторождения "Дехлоран" (Dehloran).

Однако он добавил, что если президент США Дональд Трамп примет решение о выходе Соединенных Штатов из иранского ядерного соглашения, то никто не может заставить иностранные компании остаться вести бизнес в Иране. Как ожидается, Трамп объявит свое решение относительно того, будет ли страна выходить из соглашения, достигнутого международным сообществом с Ираном в 2015 году, во вторник в 21.00 мск.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза. Однако Трамп не раз выражал недовольство сделкой и говорил о возможности выхода из нее, если соглашение не удастся "исправить".