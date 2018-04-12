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Pertamina может отказаться от идеи работы на месторождении в Иране из-за санкций США


Нефть

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Государственная нефтегазовая компания Индонезии Pertamina может отказаться от заключения контракта на разработку нефтяного месторождения "Мансури" (Mansouri) в Иране в связи с угрозой санкций со стороны США, передает агентство Рейтер со ссылкой на руководителя департамента Pertamina по разведке и добыче Сямсу Алама (Syamsu Alam).

Pertamina в конце марта выиграла тендер на разработку месторождения Mansouri, на которое также претендовала российская компания "Лукойл" LKOH. Подписание контракта было запланировано на начало мая. Предполагалось, что Pertamina будет владеть 80% доли участия в месторождении, а оставшаяся доля будет принадлежать местным партнерам.

"Мы рассматриваем возможность заморозить заключение контракта из-за угрозы санкций", - сказал Алам, добавив, что окончательное решение будет принято в субботу.

Представитель Pertamina также заявил, что компания пересматривает свой план импорта нефти и газа из Ирана. По его словам, санкции США могут создать для компании проблемы с финансированием, поскольку она не сможет привлекать кредиты в американских банках.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, президент США объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

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