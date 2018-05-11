PDVSA остановит работу НПЗ на Кюрасао на фоне действий ConocoPhillips

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Венесуэльская государственная нефтегазовая компания PDVSA остановит работу нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) на Кюрасао в Карибском море, после того как запасы нефти в его хранилищах будут израсходованы, на фоне конфискации карибских активов компании ConocoPhillips, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Источники добавляют, что новые поставки нефти на НПЗ на острове не планируются.

Кроме этого, PDVSA изменит свои торговые контракты таким образом, чтобы начать поставлять нефть на экспорт с шельфа Венесуэлы. Эти изменения, в частности, позволят PDVSA загружать нефть сразу на борт танкеров со своих судов. Агентство поясняет, что эти нововведения необходимы для поставок нефти в Азию.

Кроме того, источники агентства сообщают, что PDVSA планирует передать право собственности на запасы нефти на НПЗ, чтобы избежать их потенциальной конфискации со стороны ConocoPhillips.

Conoco взяла под контроль ряд активов и запасы нефти PDVSA на Карибах в рамках исполнения решения международного арбитража о выплате американской компании 2,4 миллиарда долларов за национализацию в Венесуэле. Карибские терминалы, которые затронули судебные решения, в прошлом году отвечали за транспортировку 400 тысяч баррелей нефти и нефтепродуктов, или 24% общего экспорта PDVSA.

В 2007 году бывший президент Венесуэлы Уго Чавес вынудил зарубежные нефтяные компании войти в СП как миноритарных партнеров. Американские ExxonMobil и ConocoPhillips отказались от пересмотренных условий и обратились в международный арбитраж.