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BP: Россия к 2040 году сохранит лидерство в экспорте нефти и газа


Нефть

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Россия в течение ближайших 20 лет сохранит статус крупнейшего в мире экспортера нефти и газа. Такое мнение высказали эксперты британской корпорации BP.

К 2040 году Россия будет экспортировать 9 млн баррелей нефти в сутки и 36 млрд кубометров газа.

Аналитики BP считают, что РФ к этому времени будет занимать третье место по объемам добычи нефти после США и Саудовской Аравии, а по добыче газа — наша страна будет второй после Штатов.

Ранее в Bank of America Merrill Lynch заявили, что стоимость нефти может достигнуть рекордных 100 долларов за баррель к 2019 году.

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