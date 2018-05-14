Нефтяной кризис Венесуэлы усиливается

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. "Спираль смерти" – так можно описать текущую ситуацию в нефтяной отрасли Венесуэлы. Энергетическим компаниям и инвесторам следует внимательно за этим следить, сообщает Dow Jones.

Нефтедобыча Petroleos de Venezuela SA - нефтяной госкомпании Венесуэлы - стремительно снижается, но некоторые инвесторы предполагают, что компания продолжит снабжать мировой рынок нефтью и сохранит приток иностранной валюты в страну. Тем не менее эти ожидания начинают слабеть.

Американская нефтяная компания ConocoPhillips предпринимает шаги по получению операционного контроля над НПЗ и хранилищами PdVSA, находящимися в Карибском море. Ранее арбитражный суд присудил Conoco 2 млрд долларов за национализацию Венесуэлой этих активов в 2007 году. Это может сильно ударить по Венесуэле: карибские хранилища и нефтеперерабатывающая инфраструктура необходимы Венесуэле для смешивания добывающейся в стране тяжелой нефти с более легкими сортами с целью создания бленда, пригодного для экспорта.

По оценкам экономиста Филипа Верлегера, из-за этой ситуации сокращение экспорта нефти из Венесуэлы может достичь 500 000 баррелей в день, тогда как общая добыча нефти в стране составляет 1,4 млн баррелей в день. Наряду с возобновлением санкций против Ирана сокращение экспорта венесуэльской нефти может привести к росту нефтяных цен выше текущих многолетних максимумов.

Пример Conoco в отношении Венесуэлы стал заразителен: другие компании также стали пытаться получить операционный контроль над активами PdVSA, находящимися за пределами южноамериканской страны, включая танкеры и нефтегрузы. Так, канадская золотодобывающая компания Rusoro нацелилась на Citgo Holding, венесуэльский НПЗ, расположенный в США. Для Венесуэлы Citgo является связующим звеном с американским рынком и одним из немногих венесуэльских активов, работающих вне пределов страны.

Законность получения операционного контроля над этими предприятиями находится под вопросом, однако неопределенность вокруг этой ситуации уже начинает влиять на нефтяную отрасль Венесуэлы. Получить комментарии у представителей PdVSA не удалось, но в Reuters отметили, что на прошедшей неделе девять судов, направлявшихся к объектам PdVSA в Карибском море, изменили свой курс и были направлены в воды Венесуэлы или Кубы, вероятно, чтобы избежать их захвата.

Между тем у PdVSA есть более крупный кредитор, чем ConocoPhillips. Китай предоставил PdVSA примерно 50 млрд долларов, а грейс-период по погашению некоторых займов был согласован в 2016 году, когда цены на нефть были ниже текущих практически в два раза. Если Китай потребует возобновления платежей, PdVSA придется отправлять Пекину почти четверть добываемой нефти, что сократит объем выручки, получаемой от экспорта нефти.

Но и без дальнейшего давления со стороны Китая или возможных американских санкций в ответ на президентские выборы в Венесуэле, которые пройдут 20 мая, валютные поступления в страну могут сократиться еще сильнее, а вероятность более сильного внутреннего кризиса возрастет.

По некоторым сообщениям, нефтедобыча Венесуэлы находится на минимумах за многие десятилетия, не считая нестабильности в 2002-2003 годах, которая привела к росту мировых нефтяных цен. Повторение этой нестабильности выглядит все более и более вероятным.