ОПЕК в апреле выполнила соглашение о сокращении добычи нефти на 163%

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. ОПЕК в апреле слегка увеличила добычу нефти в месячном выражении - на 12,1 тысячи баррелей в сутки, до 31,93 миллиона баррелей в сутки, однако выполнила соглашение о сокращении нефтедобычи примерно на 163%, следует из майского доклада организации со ссылкой на данные вторичных источников.

"Рост добычи нефти (в месячном выражении - ред.) в Саудовской Аравии и Алжире был частично компенсирован снижением добычи, главным образом, в Венесуэле, Габоне и Нигерии", - говорится в докладе.

При этом по сравнению с октябрем 2016 года 11 стран ОПЕК, сокращающих добычу нефти в рамках соответствующего соглашения с рядом не входящих в картель государств, снизили ее суммарно на 2,068 миллиона баррелей в сутки против обещанных 1,266 миллиона баррелей. В число этих стран входят Алжир, Ангола, Эквадор, Габон, Ирак, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Венесуэла и Экваториальная Гвинея. Таким образом, в апреле ОПЕК перевыполнила обязательства на 63%.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз - до конца 2018 года.

Согласно докладу, наибольший рост добычи из всех стран ОПЕК в апреле произошел в Саудовской Аравии - крупнейшем нефтедобытчике в организации. По данным вторичных источников, производство нефти в королевстве увеличилось в месячном выражении на 46,5 тысячи баррелей в сутки, до 9,959 миллиона баррелей сутки. Однако Саудовская Аравия продолжила перевыполнять свои обязательства по венской сделке - на 20%. По данным же самого королевства его добыча в апреле снизилась на 39,1 тысячи баррелей в сутки, до 9,868 миллиона баррелей в сутки.

В то же время, добыча нефти в Венесуэле продолжает стремительно падать, обновляя многолетние минимумы. В апреле она сократилась практически на эквивалентный росту добычи в Саудовской Аравии уровень - на 41,7 тысячи баррелей в сутки, до 1,436 миллиона баррелей. Примечательно также, что кроме Ирака, который в апреле выполнил сделку ОПЕК+ лишь на 63%, все остальные страны ОПЕК свои обязательства перевыполнили.