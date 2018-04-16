"Роснефть" в I квартале погасила поставками нефти предоплаты на $1,5 млрд

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. "Роснефть" ROSN в течение первого квартала 2018 года погасила поставками нефти предоплаты на 1,5 миллиарда долларов, снизив уровень предоплат до 30,5 миллиарда долларов, говорится в презентации компании по итогам отчета по МСФО.

"Мы продолжаем планово погашать поставками нефти привлеченные предоплаты. В первом квартале объем таких поставок в рамках долгосрочных контрактов составил 1,5 миллиарда долларов и в первом квартале были полностью погашены предоплаты от Glencore и Vitol, полученные в 2013 году", - пояснил первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров в ходе телефонной конференции.

В итоге уровень предоплат, без учета процентов, по данным на 31 марта 2018 года составил 30,5 миллиарда долларов.