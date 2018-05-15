FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 июня повысится на $13,3 за тонну


Нефть
  • # Трубопровод

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 июня 2018 года повысится на 13,3 доллара - до 131,8 доллара со 118,5 доллара за тонну в мае, следует из расчетов Минфина.

Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 апреля по 14 мая 2018 года составила 71,87 доллара за баррель, или 524,7 доллара за тонну, говорится в материалах Минфина, размещенных на его сайте.

Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне. Эти ставки, согласно принятой формуле, будут оставаться на нулевом уровне, если средняя цена нефти будет ниже 76 долларов. Также обнулена пошлина на сжиженный углеводородный газ (СУГ).

Пошлина на высоковязкую нефть в июне повысится до 21,7 доллара с 19,2 доллара.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составит 39,5 доллара за тонну, на темные - 131,8 доллара за тонну. Пошлина на экспорт товарного бензина повысится до 39,5 доллара, прямогонного (нафта) - до 72,4 доллара с 65,1 доллара за тонну.

Пошлина на кокс повысится до 8,5 доллара с 7,7 доллара за тонну.

Версия для печати

Цены на нефть

Весь сюжет

Сокращение добычи нефти

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ