Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 июня повысится на $13,3 за тонну

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 июня 2018 года повысится на 13,3 доллара - до 131,8 доллара со 118,5 доллара за тонну в мае, следует из расчетов Минфина.

Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 апреля по 14 мая 2018 года составила 71,87 доллара за баррель, или 524,7 доллара за тонну, говорится в материалах Минфина, размещенных на его сайте.

Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне. Эти ставки, согласно принятой формуле, будут оставаться на нулевом уровне, если средняя цена нефти будет ниже 76 долларов. Также обнулена пошлина на сжиженный углеводородный газ (СУГ).

Пошлина на высоковязкую нефть в июне повысится до 21,7 доллара с 19,2 доллара.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составит 39,5 доллара за тонну, на темные - 131,8 доллара за тонну. Пошлина на экспорт товарного бензина повысится до 39,5 доллара, прямогонного (нафта) - до 72,4 доллара с 65,1 доллара за тонну.

Пошлина на кокс повысится до 8,5 доллара с 7,7 доллара за тонну.