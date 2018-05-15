Сланцевые компании выходят за пределы Пермского бассейна

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Сланцевые компании в США наращивают нефтедобычу на фоне повышения цен на нефть и выходят за пределы Западного Техаса, который стал буровым центром страны, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

Компании увеличивают капиталовложения, которые они приостановили несколько лет назад, в нефтяные месторождения от Оклахомы до Северной Дакоты, так как при ценах на нефть на уровне 70 долларов за баррель гидравлический разрыв пласта и горизонтальное бурение вновь становятся экономически выгодными во многих регионах.

Добыча сланцевой нефти в Пермском бассейне в Техасе и Нью-Мексико по-прежнему растет быстрее всего, но перегруженность трубопроводов, а также нехватка рабочей силы и материалов ограничивают прибыль, делая другие месторождения привлекательными в качестве альтернативы.

EOG Resources, один из лидеров сектора сланцевой добычи, ведет активную деятельность в Пермском бассейне, но также в Колорадо, Северной Дакоте и Оклахоме. При этом в Вайоминге компания увеличила число лицензионных участков, а также нарастила нефтедобычу за последние два года.

Глава EOG Resources Билл Томас недавно расхваливал “диверсифицированный” портфель активов компании, комментируя блестящие результаты за 1-й квартал. Так, EOG Resources в отчетном периоде увеличила нефтедобычу на 15%, а прибыль по сравнению с уровнем годовой давности подскочила более чем на 2000%.

“В прошлом году все думали, как бы инвестировать в Пермский бассейн”, - отметил аналитик консалтинговой компании Wood Mackenzie Даниэль Ромеро. “А теперь, несколько месяцев спустя, на рынке думают, куда бы еще вложить средства за пределами Пермского бассейна”, - заключил он.

После падения нефтяных цен в 2014 году производители сланцевой нефти обосновались в Пермском бассейне. Это был наименее дорогой регион в США, где можно было добывать нефть с помощью гидроразрыва пласта, благодаря существующей инфраструктуре, а также наличию нефтеносных пород, похожих на слоеный пирог и позволявших получать более высокую нефтеотдачу.

За последние два года число нефтяных буровых установок в Пермском бассейне увеличилось более чем втрое, согласно данным нефтесервисной компании Baker Hughes. Число буровых установок является показателем активности в нефтедобывающей отрасли. Между тем согласно Управлению энергетической информации (EIA) Минэнерго США, добыча нефти в Пермском бассейне увеличилась с чуть менее 2 млн баррелей в день в 2016 году до практически 3 млн баррелей в день, что эквивалентно добыче в Кувейте.

Однако по мере постепенного роста нефтяных цен число буровых установок начало расти и в других регионах США. Так, согласно Baker Hughes, число буровых в ряде месторождений вне Пермского бассейна за тот же период увеличилось более чем вдвое. К ним относятся Баккен в Северной Дакоте, Игл Форд в Южном Техасе и формация Кана Вудфорд в Оклахоме, где находятся месторождения Scoop и Stack.

Alta Mesa Resources Inc. – единственная компания, ведущая добычу исключительно в Оклахоме. Компанию возглавляет бывший гендиректор Anadarko Petroleum Corp. Джим Хэкетт, который решил найти возможности для добычи сланцевой нефти в этом регионе при поддержке инвесторов из Нью-Йорка.

По словам гендиректора Alta Mesa Хала Шаппелла, компания начала вести деятельность в Оклахоме частично из-за низкой стоимости земли. Alta Mesa имеет долевое участие в расходах на разработку и эксплуатацию более чем 130 000 акров месторождения Stack.

Согласно данным компаний RS Energy Group и 1Derrick, стоимость акра земли в месторождениях Scoop и Stack практически вполовину меньше стоимости акра земли в престижном районе Дэлавер Пермского бассейна, которая составляет более 33 000 долларов.

“В Пермском бассейне наблюдается сильная конкуренция, и это отразилось на ценах на участки земли”, - отметил Шаппелл.

Добыча в Пермском бассейне демонстрирует бурный рост, но строительство трубопроводов оказалось не таким быстрым, что привело к проблемам транспортировки нефти на рынки.

Цена в Мидланде (штат Техас), где определяется стоимость нефти из Пермского бассейна, недавно была на 12-15 долларов дешевле, чем нефть в других регионах США, сообщили в Citi Research, подразделении Citigroup Inc. Такой дисконт отражает дополнительные расходы некоторых нефтедобывающих компаний на транспортировку нефти на НПЗ и к экспортным объектам региона с использованием нефтевозов и грузовых поездов.

Некоторые ныне активно развивающиеся нефтеносные районы, в особенности, Баккен и Игл-Форд, в прошлом также пользовались популярностью у производителей сланцевой нефти, но испытывали логистические проблемы еще до начала падения цен в 2014 году. В июне 2014 года цены на нефть превысили отметку в 100 долларов за баррель, в начале 2016 года они упали ниже 30 долларов, после чего начали медленно восстанавливаться. Текущие уровни цен выше 70 долларов за баррель являются более чем трехлетними максимумами.

Компания Continental Resources Inc., которая ведет добычу в Северной Дакоте и Оклахоме, пользуется развитием трубопроводных сетей в этих регионах. В Continental Resources Inc. продавали нефть, произведенную в Северной Дакоте, с дисконтом к ценам на WTI на уровне всего 4,31 доллара за баррель, сообщило руководство компании инвесторам в этом месяце. Причем дисконт на нефть, произведенную в некоторых районах Оклахомы, составлял менее 2 долларов.

Спрэд между нефтью, произведенной в Баккене и нефтью WTI шесть лет назад достигал 28 долларов за баррель, так как нефтедобыча превышала пропускную способность трубопроводов.

“В Северной Дакоте и Оклахоме развитие инфраструктуры поспевает за уровнями добычи”, - отметил Блю Халси из Continental Resources Inc.