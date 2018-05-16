МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 11 мая, сократились на 1,4 миллиона баррелей, или на 0,3% - до 432,4 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации Минэнерго страны. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения запасов на 0,76 миллиона баррелей, или на 0,18%, до 433,04 миллиона баррелей.
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Запасы нефти в США за неделю сократились на 0,3%, сильнее прогноза
Сокращение добычи нефти
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