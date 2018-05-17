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В Morgan Stanley повысили прогноз по ценам на нефть


Нефть
  • #Бочки
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Аналитики Morgan Stanley прогнозируют, что цены на нефть Brent в 2020 году в среднем составят 90 долларов за баррель против прежнего прогноза 65 долларов за баррель. Столь позитивные перспективы цен связаны с повышением спроса на дизельное и авиационное топливо, тогда как НПЗ не успевают перерабатывать нефть в дистилляты, сообщает Dow Jones.

Новые стандарты судового топлива, которые вступят в силу в 2020 году, вероятно, также окажут поддержку спросу. В связи с этим предложение нефти к тому времени должно вырасти на 5,7 млн баррелей в день, однако аналитики сомневаются, что такой рост добычи произойдет. “Мы прогнозируем, что темпы мировой нефтедобычи снова ускорятся, но не достигнут такого уровня. С 1984 года рост добычи нефти за период в три года достиг этого уровня всего один раз”, - отметили аналитики.

В Morgan Stanley также повысили прогноз по ценам на нефть Brent в первой половине 2019 года до 80 долларов за баррель.

В банке повысили прогноз по ценам на WTI на тот же период до 73 долларов за баррель, а на 2020 год - до 83 долларов за баррель.

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