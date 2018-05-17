МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. США в марте оказались на первом месте по объему добычи нефти, опередив Россию, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).

США в марте 2018 года добывали в среднем 10,425 миллиона баррелей нефти в сутки, став крупнейшим нефтедобытчиком. На втором месте Россия, которая в марте добывала 10,298 миллиона баррелей в сутки. Замыкает тройку лидеров Саудовская Аравия с объемом добычи 9,907 миллиона баррелей в сутки.

Добыча в России, по данным организации, не изменилась по сравнению с февралем, в США — увеличилась на 1,6% в Саудовской Аравии — сократилась на 0,28%. В феврале ежедневный объем добычи РФ в среднем составлял 10,298 миллиона баррелей по сравнению с 10,264 миллиона баррелей в США и 9,935 миллиона баррелей в Саудовской Аравии.

Объем экспорта нефти Саудовской Аравии в марте в месячном выражении уменьшился на 1,8%, до 7,122 миллиона баррелей в сутки, в США — увеличился на 3,7%, до 1,664 миллиона баррелей в сутки. Данные по аналогичному показателю России JODI не указывает. При этом в феврале Россия экспортировала 5,044 миллиона баррелей в сутки, а в январе – 5,434 миллиона баррелей в сутки, говорится в сообщении.

Переработка на НПЗ США выросла в марте на 4,9% к предыдущему месяцу, до 16,713 миллиона баррелей в сутки. В Саудовской Аравии нефтепереработка увеличилась на 0,2% по сравнению с февралем, до 2,485 миллиона баррелей в сутки. Переработка на НПЗ РФ снизилась на 1,6% с показателя февраля, до 5,79 миллиона баррелей в сутки.

Второй по величине производитель нефти в ОПЕК — Ирак – сохранил добычу нефти на уровне февраля в 4,36 миллиона баррелей в сутки, также сообщает JODI. Экспорт нефти из Ирака снизился на 0,4%, до 3,774 миллиона баррелей в сутки. У Нигерии экспорт нефти в марте уменьшился на 3,3%, до 1,913 миллиона баррелей в сутки, добыча — снизилась на 3,2%, до 1,945 миллиона баррелей в сутки.