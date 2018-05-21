МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Цены на нефть WTI заметно отстают от цен на нефть Brent, которые приближаются к отметке 80 долларов за баррель. Такая ситуация является очередным признаком того, что за минувший год избыток нефти на рынке уступил место крайне ограниченному предложению, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

Цены на нефть WTI ниже цен на Brent примерно на 7 долларов за баррель. Разброс котировок двух основных сортов нефти оказался самым крупным с 2015 года, когда был разрешен экспорт нефти из США.

Такое расхождение цен указывает на высокую степень ограниченности предложения даже при увеличении нефтедобычи в США, которые уже производят больше нефти, чем Саудовская Аравия, и вплотную приблизились по этому показателю к России. Высокий спред Brent/WTI стимулирует экспорт нефти из США, который, согласно некоторым данным, уже достиг рекордной отметки 2,6 млн баррелей в день.

На рынке просто стонут, стараясь получить любой доступный баррель нефти, отметил Фил Флинн, аналитик Price Futures Group.

Цены и на WTI, и на Brent в последнее время на взлете. ОПЕК и ее страны-союзницы уже более года ограничивают предложение на рынке, тогда как спрос подскочил, а мировая экономика обрела новое дыхание. Неожиданные перебои с поставками, например, из Венесуэлы, еще больше ограничили объем доступной нефти. Избыток нефти, который несколько лет оказывал давление на цены, во многом уже исчез.

На нефтяные цены начали влиять и заявления политиков. В апреле президент США Дональд Трамп опубликовал твит, в котором обвинил ОПЕК в "искусственном завышении" цен. Сенатор Эд Марки отмечает, что внешняя политика Трампа способствует росту нефтяных цен, и призывает восстановить запрет на экспорт нефти из США, снятый в 2015 году.

"Вместо того, чтобы отправлять американскую нефть за границу в интересах крупных нефтяных компаний и таких стран, как Китай, мы должны оставить ее внутри страны, чтобы изолировать потребителей от геополитической неопределенности и принести пользу американским семьям", — заявил он.

Некоторые экономисты утверждают, что экспорт нефти за границу не будет способствовать росту розничных цен на топливо. Исторически розничные цены на бензин и дизельное топливо ближе коррелировали с мировыми ценами на нефть, чем с национальными, поскольку бензин идет на экспорт.

В последнее время динамика цен на нефть Brent обгоняет динамику цен WTI. Напряженность на Ближнем Востоке и ожидания сокращения экспорта иранской нефти из-за американских санкций оказывают огромное влияние именно на котировки Brent.

Инвесторы ожидают, что влияние сокращения экспорта иранской нефти первыми ощутят на себе рынки Европы и Азии, тогда как предложение на американском рынке нефти не будет ограниченным. Добыча нефти в США достигла 10,7 млн баррелей в день, что является абсолютным максимумом. Это и оказывает давление на цены WTI.

Александр Блэкмен из Standard Delta в Хьюстоне полагает, что спрэд впервые за три года может достичь 10 долларов за баррель.

“Это результат избытка предложения в США и политики ОПЕК”, — отметил он.

Спред между ценами на нефть в США и в мире является ключевым фактором, определяющим, когда выгодно загружать нефть на танкеры и отправлять ее за границу. Благодаря увеличению спрэда длительная и дорогостоящая транспортировка на отдаленные рынки окупается. Аналитики ожидают, что экспорт продолжит расти, пока это позволяет спрэд.

Те производители в США, которые могут поставить нефть на северное побережье Мексиканского залива, получают хорошую прибыль. Например, компания Pioneer Natural Resources Co. недавно сообщила инвесторам, что 95% добычи в Западном Техасе направляется на НПЗ и экспортные объекты Мексиканского залива, где нефть продается по ценам, коррелирующим с ценами на Brent. Благодаря этому денежный поток компании в 1-м квартале увеличился на 16 млн долларов.

Тем не менее другим компаниям везет меньше: большое количество нефти остается в Западном Техасе, где недостаточно трубопроводов для транспортировки нефти на рынки.

Некоторые аналитики отмечают, что рост цен на Brent может сигнализировать о том, что нефть из США не может восполнить дыру на мировом нефтяном рынке достаточно быстро.

Увеличение спреда “вероятно, будет ключевым индикатором способности производителей поставлять свою нефть на рынок, которому нужен запасной план”, — отметили аналитики TAC Energy.