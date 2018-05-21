КАИР, 21 мая — ПРАЙМ. Египет объявит два тендера в 2018 году на разведку нефтяных и газовых месторождений в ряде регионов страны, заявил в понедельник министр нефти и минеральных ресурсов АРЕ Тарек аль-Мула.

В частности, речь идет о пяти нефтяных месторождениях в пустыне на западе Египта, двух — в долине реки Нил, трех — в Суэцком заливе и одном — в пустыне на востоке страны. Кроме того на тендер будут выставлены 13 газовых месторождений в Средиземном море и три — в дельте Нила.

"Благодаря этим новым тендерам возрастет число контрактов на разведку нефти и газа, что позитивно скажется на деятельности в указанных районах, и как ожидается, поможет увеличить разведанные запасы и нарастить производство углеводородов в ближайшие годы", — сказал египетский министр, слова которого приводятся в заявлении ведомства.

По его словам, новые месторождения помогут реализации плана Египта выйти на самообеспечение нефтью и газом.