МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти может быть скорректировано, так как его участники сомневаются в целесообразности текущих условий сделки из-за рекордного падения добычи в Венесуэле, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники в ОПЕК.

По сообщению источников, ОПЕК будет пристально следить за уровнем нефтедобычи в Венесуэле, чтобы убедиться в целесообразности сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+. При этом участники предстоящей встречи ОПЕК в июне обязательно обсудят ситуацию вокруг добычи в Венесуэле.

"Возможно, если будет наблюдаться дефицит на рынке, необходимо будет внести некоторые корректировки", — сказал один из источников, добавив, что изменения могут быть внесены на июньском заседании.

Тем не менее, по словам другого источника, ОПЕК еще не убеждена в том, что поправки в соглашение по сокращению добычи следует вносить уже на предстоящей встрече. "Пусть сделка просто продолжает действовать", — заявил собеседник агентства. Он также отметил, что корректировки при необходимости могут быть сделаны позднее в этом году.

На прошлой неделе Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что добыча нефти в Венесуэле в апреле достигла минимального значения с начала 1950-х годов и может продолжить снижаться. Рынки ожидают, что этот фактор, в сочетании с высокой степенью соблюдения сделки ОПЕК+ и выходом США из ядерных договоренностей с Ираном, может ограничить предложение на рынке "черного золота".

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года. Следующее заседание профильных министров всех 24 стран, участвующих в соглашении ОПЕК+, состоится 23 июня в Вене.