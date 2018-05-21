МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Британская BP и дочерняя компания американской Venture Global LNG подписали контракт на 20 лет на поставку американского сжиженного природного газа (СПГ) в объеме 2 миллиона тонн в год, начиная с 2022 года, говорится в сообщении Venture Global LNG.

"Согласно контракту, BP будет покупать СПГ с условием поставки FOB (на борт судна — ред.) в течение 20 лет, начиная с даты запуска в эксплуатацию терминала Venture Global Calcasieu Pass LNG (терминал в штате Луизиана, США), который ожидается в 2022 году", — говорится в сообщении.

Как отмечают совместные генеральные директоры американского СПГ-производителя Майк Сабель и Боб Пендер (Mike Sabel, Bob Pender), среди компаний, закупающих у них СПГ числятся Shell, Edison S.p.A. и Galp.

Мощности терминала Venture Global Calcasieu Pass в Луизиане составляют 10 миллионов тонн СПГ в год.

Venture Global LNG была основана в 2013 году. Компания занимается производством и экспортом СПГ. Venture Global также управляет межгосударственными и внутригосударственными газопроводами и тремя СПГ-терминалами.

BP — британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.