МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России превысила 41 рубль, сообщил Росстат. В первую очередь речь идет о повышении акцизов и международных цен на топливо. "Когда цены на нефть падали, цены на бензин росли меньше, чем другие цены. Их вклад в инфляцию был меньше, чем у других цен", — пояснила она на заседании межкомитетской рабочей группы в Госдуме.

Как сообщил на прошлой неделе Росстат, средняя розничная цена бензина за неделю немного ускорила рост — с одного процента до 1,1% — и, по данным на 14 мая, достигла 41,28 рубля за литр.

Повышение цен наблюдается и на оптовом рынке. Сильнее других подорожал "Регуляр-92", цена на который с 14 по 18 мая выросла на 1959 рублей, до 53,594 тысячи рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитического центра "Кортес".

Юдаева уточнила, что пока рост цен на бензин не оказывает влияния на инфляцию.

При этом глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев отметил, что повышение цен носит догоняющий характер. "По бензину мы наблюдаем плавный медленный рост в течение длительного периода, который отставал от роста цен производителей, когда росли цены на нефть", — указал он.

Тем не менее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков попросил представителей ЦБ подготовить для депутатов пояснительную записку. "Вполне возможно, что мы должны сделать обращение в Федеральную антимонопольную службу, чтобы они разобрались", — предложил он.