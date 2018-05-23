МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Новые санкции США в отношении нефтяной отрасли Венесуэлы, как ожидается, еще больше ограничат венесуэльскую добычу, сокращая общемировое предложение и поддерживая цены. Причем влияние санкций против Венесуэлы на рынок может быть даже более масштабным, чем воздействие шагов администрации США в отношении Ирана, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

В текущем году цены на нефть в США выросли более чем на 19%, достигнув 72,13 доллара за баррель, что во многом было вызвано с сокращением добычи ОПЕК и перебоями в поставках. Эти факторы наряду с увеличением мирового спроса на нефть содействовали уменьшению избыточного мирового предложения, которое в начале 2016 года привело к падению цен на нефть WTI ниже 30 долларов.

Решение администрации Трампа о выходе из международного соглашения по иранской атомной программе и возобновлении санкций, принятое ранее в мае, спровоцировало беспокойство относительно дальнейшего снижения мировой добычи. Теперь же еще более заметная и непосредственная угроза для мирового предложения, похоже, связана с Венесуэлой.

В понедельник Вашингтон объявил о новых санкциях, назвав нелегитимными проведенные в воскресенье в Венесуэле выборы, на которых победил действующий глава государства Николас Мадуро. По мнению аналитиков, уже давно наметившаяся тенденция снижения нефтедобычи в Венесуэле будет усугубляться.

Влияние венесуэльской ситуации на мировой рынок нефти может оказаться намного более значимым по сравнению с иранскими проблемами, рассуждает Кристиан Малек, нефтяной аналитик JPMorgan.

Санкции могут затруднить добычу и экспорт нефти для Венесуэлы, что повлияет и на НПЗ, побуждая их искать замену тяжелой нефти, производимой в этой латиноамериканской стране.

Эффект от сокращения добычи в Венесуэле усиливается действиями ОПЕК по ограничению предложения. В настоящее время Венесуэла производит примерно на 550 000 баррелей нефти в день меньше, чем предусматривает ее квота, оговоренная картелем.

"Резкое падение нефтедобычи Венесуэлы уже сделало заключенное в Вене соглашение ОПЕК+ успешным", — сказано в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (IEA). Снижение добычи в Мексике и Венесуэле соответствует примерно 40% от объема сокращения добычи ОПЕК+, отметили в IEA.

По прогнозам многих аналитиков, добыча нефти в Венесуэле продолжит падать. Так, старший экономист Gunvor Group Дэвид Файф считает, что добыча Венесуэлы из-за более жестких американских санкций, вероятно, упадет еще на 500 000 баррелей в день. Таким образом, к концу 2018 года общая нефтедобыча страны опустится ниже 1 млн баррелей в день.

Однако по мнению аналитиков ClearView Energy Partners, эти опасения могут быть преувеличены. Администрация Трампа откладывает введение мер, которые бы более точечно ударили по венесуэльскому экспорту нефти, вероятно, чтобы не допустить резкого роста нефтяных цен в преддверии летнего автомобильного сезона в США. Американская администрация может оказать лишь косвенное воздействие и заставить Венесуэлу использовать наличные средства для покупок растворителя, которым разбавляется добываемая Каракасом нефть, отметили в ClearView.

Тем не менее другие аналитики, включая Малека, считают, что более высокие риски для мирового рынка нефти связаны именно с Венесуэлой, а не Ираном. По прогнозам Малека, экспорт иранской нефти вообще "не изменится". Иран может нивелировать американские экономические санкции с помощью увеличения экспорта нефти в такие страны, как Турция и Индия.

Для мирового рынка нефти влияние санкций против Ирана, вероятно, будет менее значительным, более медленным и более неопределенным, чем сокращение добычи в Венесуэле. У стран есть 180 дней для того, чтобы продемонстрировать снижение импорта иранской нефти. В противном случае им будет ограничен доступ к финансовым организациям США. Тем не менее вряд ли некоторые крупнейшие импортеры иранской нефти будут выполнять американские требования.

Предыдущие санкции против Ирана ограничивали экспорт нефти из этой страны на 1 млн баррелей в день, однако на этот раз мировое сообщество демонстрирует меньшую сплоченность в иранском вопросе, отметили аналитики.

Евросоюз по-прежнему пытается сохранить текущую иранскую сделку, чтобы продолжать импортировать нефть из Исламской республики. Тем не менее некоторые крупнейшие нефтяные компании, такие как Total SA, объявили о планах покинуть Иран, если они не будут защищены от американских санкций. Между тем Китай, крупнейший потребитель иранской нефти, по-прежнему поддерживает иранское атомное соглашение – он и прошлом не соблюдал американские санкции против Ирана.