МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 18 мая, неожиданно выросли на 5,8 миллиона баррелей, или на 1,3% — до 438,1 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации Минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения запасов на 1,57 миллиона баррелей, или на 0,36%, до 430,833 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, выросла на 2 тысячи баррелей в сутки — до 10,725 миллиона баррелей в сутки.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) сократились на 1,1 миллиона баррелей — до 36,1 миллиона баррелей.

Запасы бензина в США выросли на 1,9 миллиона баррелей, или на 0,8% — до 233,9 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на 1,4 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за неделю сократились на 1 миллион баррелей, или на 0,8%, составив 114 миллионов баррелей. Прогнозировалось уменьшение показателя на 1,3 миллиона баррелей.

Согласно данным ведомства, стратегический резерв нефти в стране за неделю снизился на 0,7 миллиона баррелей, или на 0,1% — до 661,3 миллиона баррелей.