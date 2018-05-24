БРЮССЕЛЬ, 24 мая — ПРАЙМ. "Газпром" в рамках урегулирования антимонопольного дела Еврокомиссии должен будет снять барьеры по трансграничной перепродаже газа в Центральной и Восточной Европе, говорится в сообщении ЕК.

"Сегодняшнее решение Еврокомиссии … налагает на "Газпром" детальный набор правил, которые в значительной степени изменят то, как "Газпром" работает на рынках газа Центральной и Восточной Европы. Больше не будет контрактных барьеров для свободного потока газа: "Газпром" должен устранить любые ограничения, наложенные на клиентов, по трансграничной перепродаже газа", — говорится в сообщении.