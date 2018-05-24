С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), компания Mubadala Petroleum (ОАЭ) и "Газпром нефть" создадут СП для разработки нефтяных месторождений в Томской и Омской областях, о соответствующих договоренностях было объявлено на полях ПМЭФ, говорится в сообщении РФПИ.

Сотрудничество будет осуществлено путем приобретения 49% доли в капитале ООО "Газпромнефть-Восток" — оператора данных месторождений, говорится в сообщении РФПИ. "В результате Mubadala Petroleum будет принадлежать 44% ООО "Газпромнефть-Восток", РФПИ — 5%. Сделка будет закрыта после получения одобрений регулирующих органов", — отмечается в сообщении.

Доказанные и вероятные запасы углеводородов на месторождениях "Газпромнефть-Восток" составляют около 40 миллионов тонн нефтяного эквивалента (по международной классификации PRMS) или около 300 миллионов баррелей. Объем добычи нефти в 2017 году составил 1,6 миллиона тонн (около 33 тысяч баррелей в день). Добываемая нефть направляется на российский и международный рынок, в частности, по нефтепроводу "Восточная Сибирь — Тихий океан".

Данный проект является первой инвестицией Mubadala Petroleum в российский нефтегазовый сектор.

По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, стороны рассматривают данный проект как первый шаг к созданию консорциума для осуществления дальнейших существенных вложений в отрасль.