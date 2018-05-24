С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — ПРАЙМ. Глава британской нефтегазовой корпорации BP Боб Дадли рассчитывает, что страны ОПЕК и вне картеля (ОПЕК+) на встрече в июне сохранят соглашение по сокращению добычи нефти.

"На переговорах в июне, я думаю, они, вероятно, сохранят сделку до конца года (не пересмотрят ее – ред.). Но существуют большие проблемы с быстрым снижением добычи в Венесуэле, добыча в США начала расти, санкции против Ирана привносят большую неопределённость", — сказал Дадли в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.