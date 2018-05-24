С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — ПРАЙМ. "Газпром нефть" и испанская Repsol подписали соглашение о сотрудничестве в области исследований в сфере геологоразведки и добычи углеводородов, сообщает российская компания в четверг.

"В рамках Петербургского международного экономического форума "Газпром нефть" и испанская Repsol заключили соглашение о технологическом взаимодействии… Соглашением предусмотрено сотрудничество в области исследований и разработки новых технологий, связанных с геологоразведкой и добычей углеводородов", — говорится в сообщении.

Наработки могут быть применены при освоении запасов Карабашской зоны в юго-западной части ХМАО, которую разрабатывает "Евротэк-Югра", совместное предприятие "Газпром нефти" и Repsol. Предприятие владеет лицензиями на семь участков недр в этом регионе, еще шесть лицензий принадлежат "Газпром нефти".

Среди направлений сотрудничества сторон — оптимизация геологоразведочных работ, исследования в сфере цифровой петрофизики с использованием искусственного интеллекта, совместные разработки в области химических методов увеличения нефтеотдачи, обмен опытом разработки сложных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами.

"Мы продолжаем развивать партнерские отношения с одной из крупнейших компаний Европы — испанской Repsol. Совместная работа в Ханты-Мансийском автономном округе позволяет нам обмениваться самыми современными цифровыми технологиями и разрабатывать новые инструменты эффективного и рационального освоения углеводородов. Уверен, что совместный опыт наших компаний позволит успешно вовлечь в освоение малоизученные запасы Карабашской зоны", — отметил первый замгенерального директора "Газпром нефти" Вадим Яковлев.