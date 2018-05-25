МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Саудовская Аравия и Россия обсудят вопрос увеличения добычи нефти странами ОПЕК и не входящих в организацию примерно на 1 миллион баррелей в день в рамках смягчения условий соглашения о сокращении добычи, передает агентство Рейтер со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

По словам источников агентства, дискуссии продолжаются и они направлены на то, чтобы снизить уровень выполнения сделки с рекордных 152% в апреле до всего лишь 100%, чтобы охладить рынок после того, как цены на нефть выросли до 80 долларов за баррель из-за опасений сокращения ее предложения.

"Переговоры теперь нужны для того, чтобы привести уровень соблюдения сделки к 100%, в большей степени для ОПЕК, чем для стран вне ОПЕК", — сказал один из источников.

Предварительные переговоры об этом уже ведут министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, министр энергетики РФ Александр Новак и их коллега из ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), добавили источники.

Окончательное решение будет принято на министерской встрече в Вене 22-23 июня. Ранее в пятницу аль-Мазруи подтвердил РИА Новости, что обсуждение смягчения сделки ОПЕК+ с Новаком и аль-Фалихом на ПМЭФ не планируется, для этого будет встреча с министрами в июне.