С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — ПРАЙМ. Постепенное увеличение нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ может начаться с третьего квартала текущего года, если будет принято такое решение, сказал министр энергетики РФ Александр Новак, выступая на ПМЭФ.

"Если мы, обсудив этот вопрос, придем к единому мнению, что необходимо будет смягчить уровень соответствия, то — мы обсуждали это — наверное, это должно быть с третьего квартала, это второе полугодие", — сказал Новак.

"Сейчас преждевременно говорить о какой-то конкретной цифре, она должна быть просчитана, мы должны тщательно подойти к этому… В конце июня на министерской встрече будут эти цифры обсуждены", — сказал Новак, комментируя объем возможного роста добычи.

Он призвал воздержаться от механических подсчетов, так как на этот фактор влияет множество факторов.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.