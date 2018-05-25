МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть дешевеют в пятницу более чем на 3%, так как инвесторы реагируют на заявления министров энергетики России и Саудовской Аравии о возможном увеличении добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.40 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,61% — до 76,73 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 3,3% — до 68,38 доллара за баррель.

Сегодня в рамках сессии ПМЭФ-2018 министр энергетики РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявили, что во втором полугодии 2018 года возможен рост добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.