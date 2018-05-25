МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ, Александр Жирнов. Министр энергетики Александр Новак сообщил о постепенном увеличение нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+. Оно может начаться в третьем квартале 2018 года, если заинтересованные стороны сумеют прийти к единому мнению по данному вопросу. Выступая на полях ПМЭФ, Новак подчеркнул, что о какой-то конкретной цифре роста говорить пока преждевременно. Министры нефтедобывающих стран обсудят конкретные показатели на встрече в конце июня.

Новак отметил также, что избыток коммерческих запасов нефти в мире сейчас близок к нулю и даже, по некоторым оценкам, уходит в минус на 20 миллионов баррелей, хотя еще год назад этот показатель был выше средних пятилетних значений на 323 миллиона. Ситуацию с переизбытком нефти удалось успешно скорректировать благодаря сделке ОПЕК+.

Аналогичное заявление на ПМЭФ сделал министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. По его словам, увеличение добычи нефти будет постепенным, чтобы исключить шоковые риски для рынка, и потенциально его стоит ожидать во втором полугодии 2018 года.

Нынешнее соглашение о сокращении добычи нефти было достигнуто в конце 2016 года в Вене. Эти нормы, вступившие в силу в начале 2017 года, уже дважды были продлены. Срок их действия в настоящее время – конец 2018 года. Россия, в рамках данного соглашения, должна снизизить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки.

По мнению экспертов, опрошенных агентством "Прайм", озвученное решение о возможном увеличении добычи нефти членами соглашения ОПЕК+ стало ожидаемым и правильным. Первая цель, которая этим преследуется – не допустить повторения ситуации на рынке при высоких уровнях цен. В то время традиционные производители и экспортеры нефти испытывали серьезное давление со стороны владельцев сланцевых месторождений "черного золота". Кроме того, с учетом потенциала роста внутреннего российского рынка, увеличение добычи может быть выгодно для нашей страны в условиях подъема экономики и уровня благосостояния граждан.

ОСТАНОВИТЬ "СЛАНЦЕВУЮ ЛИХОРАДКУ" В США

Заведующий центром Института проблем нефти и газа РАН Алексей Мастепанов отметил, что, в принципе, сделанное заявление о постепенном увеличении добычи было ожидаемо экспертами, поскольку соглашение ОПЕК+ с участием России уже сыграло большую роль в нормализации ситуации на мировом рынке нефти.

"Избыток запасов рассосался. Цены нормализовались, поднявшись до уровня, который устраивает всех производителей и экспортеров", — пояснил Мастепанов.

Более того, процесс этот, по его словам, пошел даже быстрее, чем ожидалось. Эксперты также предупреждали, что первыми бенефициарами процесса роста цен будут не столько члены соглашения ОПЕК+, сколько добытчики сланцевой нефти в Соединенных Штатах.

"И действительно, как только цены вышли на уровень порядка 60 долларов за баррель, в США началась новая сланцевая лихорадка. Единственное, что ее пока тормозит – во время обвала цен многие бизнесмены разорились, сократились, уволили большое количество персонала, разорвали контракты с сервисными компаниями и так далее", — подчеркнул эксперт.

Сейчас сланцевому бизнесу просто нужно время, чтобы восстановиться. Поэтому основных производителей нефти цена порядка 60-70 долларов за баррель вполне устраивает. Если цены будут выше, произойдет возвращение к тому периоду, который был до 2014 года.

"Цены – за сотню, бум сланцевой добычи, вытеснение с рынка основных производителей. Членам ОПЕК и присоединившимся к ним, конечно, это не нужно", — заявил эксперт.

ТОРОПИТЬСЯ НЕ НАДО

По мнению Мастепанова, Новаком были сказаны правильные слова о том, что повышать уровень добычи нужно постепенно. "Нужно не сорвать процесс. На формирование цены на нефть, кроме фундаментальных факторов – таких как спрос, предложение, которые в свою очередь зависят от темпов экономического роста, структуры экономики, наличия разрабатываемых проектов, технологии, налоговых условий и так далее, большую роль играет монетарный и спекулятивный фактор", — подчеркнул эксперт.

По его словам, сейчас в мире существуют, фактически, два рынка нефти – реальных физических поставок и фьючерсных контрактов. Объем вторых в отдельные дни или месяцы в сотни раз превышает реальные поставки.

"Представляете, какой там идет нагрев? Поэтому резкие движения по добыче вызовут эйфорию или панику, которые срывают нормальный процесс. Поэтому постепенное повышение добычи станет вполне нормальным решением", — считает он.

Мастепанов напомнил, что в основных кратко- и среднесрочных прогнозах по рынку, которые делает американская энергетическая администрация, международные энергетические агентства, напротив ОПЕК стоит прочерк и примечание: "В рамках соглашения ожидается 31-32 миллиона баррелей".

"Это значит, что соглашение ОПЕК+ состоялось. Когда его заключали, сколько было разговоров о том, что это не будет работать. Сейчас в него все поверили, поверили в дисциплину. И резкими движениями сорвать это – очень дорого обойдется в перспективе", — заключил Мастепанов.

ВОПРОСЫ РОСТА ВНУТРЕННЕГО РЫНКА РОССИИ

Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса ТПП Рустам Танкаев подчеркнул, что сейчас спрос на мировом рынке постепенно растет, а предложение, фактически, остается на прежнем уровне. При этом возникли риски снижения предложения, связанные с санкциями США против Ирана и Венесуэлы.

"В Иране пока еще изменений никаких нет, а в Венесуэле уже реально упала добыча. Это обстоятельство, конечно, нервирует нефтяной рынок. В этой ситуации установленный ОПЕК+ уровень добычи будет, конечно, пересмотрен, и, по всей видимости, увеличен", — считает эксперт.

По его мнению, интересы России в данном случае не исчерпываются только увеличением добычи. Ситуация в российской экономике начала налаживаться. "Пока незначительно, но тем не менее. В результате стал расти спрос на нефтепродукты на внутреннем рынке. Пока этот рост незначителен, но он есть. Если внимательно посмотреть на внутренний уровень потребления, который сейчас есть и который должен быть, то можно предположить сильный рост спроса", — отметил Танкаев.

Эксперт считает, что наилучшим аналогом для оценки потенциального рынка России является Канада – тот же климат, те же большие расстояния, необходимость перевозить большие объемы грузов. На душу населения в Канаде в год потребляется примерно 1750 килограммов бензина и дизельного топлива, примерно в равных количествах. Аналогичный показатель в России составляет 460 килограммов в тех же пропорциях между дизелем и бензином. Сама структура автопарка у нас приблизительно одинакова.

"Но уровень потребления задавлен низким уровнем жизни в России. Это необходимо менять. В российском социуме уже накопились проблемы. И они продолжают накапливаться из-за низкой оплаты труда", — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что президент и правительство это понимают. Взят курс на ослабление давления нищеты на население. Результатом может стать увеличение потребления топлива на внутреннем рынке.

РОССИЯ МОГЛА БЫ ДОБЫВАТЬ БОЛЬШЕ

Танкаев напомнил, что с 1 июля предполагается снизить акцизы на бензин и дизельное топливо. Это не приведет к потерям бюджета, это приведет к росту потребления. При росте объемов продаж топлива увеличатся и налоги.

"В Минфине считают, что они должны упасть, но они просто не умеют этого считать. В России уровень добычи нефти зафиксирован соглашением ОПЕК+, а уровень внутреннего потребления никем и никак не зафиксирован", — пояснил эксперт.

По его мнению, если внутреннее потребление вырастет, то экспорт резко упадет. И это при том, что на имеющихся месторождениях Россия могла бы добывать не 550 миллионов тонн в год, зафиксированные соглашением, а 700 миллионов. Есть определенные технические проблемы, связанные с инфраструктурой, но она развивается.

"И уже сейчас можно было бы добывать намного больше. Но не добываем, боимся обрушить мировой рынок, стараемся аккуратно себя вести", — считает эксперт.

НУЖНО ОЦЕНИВАТЬ НЕ ДОБЫЧУ, А ЭКСПОРТ

По словам Танкаева, выход в сложившихся условиях один – нужно переделывать соглашение ОПЕК+ и контрольной цифрой назначить не объем добычи, а объем поставок на мировой рынок.

"Фиксировать нужно экспорт. Технические возможности для этого не так давно появились. Судя по последним отчетам ОПЕК, уже можно получать надежные данные об экспорте всех стран. Мировая экономика в своем развитии дошла до такого высокого уровня, что теперь цифры экспорта не являются проблемой", — пояснил эксперт.

Раньше получить данные об экспорте было очень тяжело, и они всегда были очень противоречивы. Это связано с тем, что многие страны грешат контрабандой. Сейчас система отчетности улучшена благодаря изменению технологии учета и контроля. У правительств появились возможности бороться с контрабандой. Одно из первых мест по контрабанде нефтяных товаров занимали США. Провал цен в 2014 году и проблемы со сланцевыми компаниями вызвали много уголовных дел, связанных с контрабандой.

"Ловили тех, кто крал сланцевую нефть и продавал по безумно низким ценам нефтеперерабатывающим заводам. Иначе ее вообще продать было нельзя. В Венесуэле зафиксированы очень большие объемы контрабанды. Ее объемы оцениваются в 20 миллионов тонн. Ее можно было бы контролировать по данным покупателей. Международное аналитическое агентство все эти перетоки фиксирует", — пояснил Танкаев.

По его мнению, благодаря такой тотальной системе контроля появилась возможность фиксировать реальные объемы экспорта нефти и нефтепродуктов из разных стран, и для соглашения ОПЕК+ здесь преграды нет. А наиболее заинтересованной страной в данном вопросе является Россия.

"У нас может быть значительный рост объемов внутреннего потребления. Если бы мы вышли на уровень потребления моторных топлив Канады, то нам бы в год понадобилось 120 миллионов тонн дизельного топлива. А мы сейчас производим всего 77. Дизельное топливо – один из основных экспортных товаров России. У нас экспортируется очень много нефтепродуктов. Россия является чемпионом мира по их экспорту. В целом объем равен примерно 160 миллионам тонн в год. Причем более 40 из них – дизельное топливо. Бензина Россия вывозит примерно 10% от всего производства", — рассказал Танкаев.