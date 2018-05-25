МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не заинтересована в бесконечном росте цен на нефть, ее устраивает 60 долларов за баррель.

Эта цена, по словам Путина, достаточно сбалансированная и справедливая.

И мировой энергетический рынок сейчас сбалансирован, считает президент.

"Мы не заинтересованы в бесконечном росте цен на энергоносители и на нефть. Если бы вы меня спросили, какую цену мы считаем справедливой, я вот назвал — справедливой, несправедливой — но нас вполне устраивала цена в 60 долларов за баррель",- сказал Путин на встрече с руководителями и главными редакторами международных информационных агентств.

Он подчеркнул, что цена нефти в пределах 60 долларов за баррель сбалансированная.

"Достаточная для того, чтобы прогнозировать необходимые в отрасль инвестиции и осуществлять их. Все, что свыше, может вызывать определенные проблемы для потребителей, в чем основные производители тоже не заинтересованы", — добавил он.