МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Россия и до решения президента США Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном вела консультации с Саудовской Аравией по сделке ОПЕК+, стороны учитывают все факторы, влияющие на нефтяной рынок, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы и до решения президента Трампа о выходе из сделки с Ираном договаривались с саудовскими партнерами о том, что мы продолжим наши консультации", — сказал Путин на встрече с руководителями и главными редакторами международных информационных агентств, отвечая на вопрос о возможном смягчении сделки ОПЕК+.

По его словам, учитываются все факторы: предложение на нефтяном рынке, запасы, рост потребления. "Договорились, что мы будем продолжать наши консультации", — отметил российский лидер.

Он добавил, что в дальнейшем многое будет зависеть от того, сохранится ли ядерная сделка с Ираном, и от влияния этой ситуации на энергетический рынок.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

Выход США из ядерной сделки с Ираном и объявленное ими возобновление санкций против этой страны вызвали опасения, что серьезные объемы иранской нефти уйдут с рынка и возникнет дефицит. На этом фоне нефть впервые с 2014 года подорожала до 80 долларов по Brent. Министры энергетики России и Саудовской Аравии в пятницу не исключили, что на встрече ОПЕК+ в июне будет принято решение о плавном увеличении добычи нефти.