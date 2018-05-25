БРЮССЕЛЬ, 25 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссия считает, что безопасность газоснабжения Центральной и Восточной Европы можно обеспечить лишь при наличии долгосрочного транзита российского газа через Украину, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на конференции в Брюсселе.

"Только после того, как будет обеспечен жизнеспособный долгосрочный транзит газа через Украину, безопасность ситуации с поставками (газа – ред.) в Центральной и Восточной Европе можно будет считать гарантированной", — сказал он.

Стратегия ЕС по безопасности газоснабжения связана с транзитом через Украину, добавил он.

В Киеве неоднократно заявляли, что хотят остаться транзитером российского газа в Европу. Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. В этой связи Украина категорически против прокладки новых газопроводов в обход ее территории.

Президент России Владимир Путин по итогам встречи на минувшей неделе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в очередной раз заявил, что запуск проекта трубопровода "Северный поток-2" не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС, и эти поставки продолжатся при экономической целесообразности.

"Газпром" неоднократно говорил о готовности сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, если Киев докажет экономическую целесообразность контракта. Возможные объемы глава "Газпрома" оценивал в 10-15 миллиардов кубометров в год.