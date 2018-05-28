МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Лукойла" по МСФО, приходящаяся на акционеров, за первый квартал текущего года выросла в 1,8 раза и составила 109,1 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.

EBITDA компании увеличилась на 5,7% и составила 219,5 миллиарда рублей.

"Основное влияние на динамику чистой прибыли оказал значительный отрицательный неденежный эффект от курсовых разниц в первом квартале 2017 года. Без учета данного фактора чистая прибыль выросла на 13,5%", — говорится в сообщении.

В первом квартале 2018 года выручка от реализации составила 1,63 триллиона рублей, что на 13,9% больше по сравнению с первым кварталом 2017 года. "Увеличение выручки в основном связано с ростом цен на углеводороды. Отрицательное влияние на динамику выручки оказало снижение объемов трейдинга нефтепродуктами, увеличение товарных остатков и укрепление рубля к доллару", — отмечают в компании.

Капитальные затраты в первом квартале 2018 года снизились на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 121,1 миллиарда рублей, следует из отчетности компании по МСФО.

"В первом квартале 2018 года капитальные затраты составили 121,1 миллиарда рублей, что на 12,1% и 7% ниже по сравнению с четвертым и первым кварталом 2017 года соответственно", — говорится в сообщении.

Отмечается, что снижение в основном обусловлено сокращением инвестиций в зарубежные проекты сегмента "Геологоразведка и добыча".

EBITDA Лукойла по МСФО в i квартале выросла на 5,7%, до 219,5 млрд руб, сообщила также компания.