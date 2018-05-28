МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. США производят как никогда много нефти, однако если нужно целенаправленно повлиять на рынок, непревзойденным мастером остается Саудовская Аравия.

Добыча сланцевой нефти достигла рекордных уровней, а в целом за последнее десятилетие общее производство нефти в США почти удвоилось. Столь заметный рост дал основания некоторым обозревателям объявить США новым "регулирующим производителем", каковым ранее считалась Саудовская Аравия, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

Несмотря на рост цен на нефть до максимумов с 2014 года, королевство сохраняет возможности самостоятельно быстро наращивать добычу, тогда как многочисленные частные нефтяные компании США этого сделать не могут.

В пятницу министр нефти Саудовской Аравии Халед Аль-Фалих заявил, что ОПЕК и ее союзники готовы увеличить добычу. В последнее время цены на нефть стали слишком высокими, достигнув 80 долларов за баррель, ввиду действия пакта ОПЕК+ по сокращению добычи, а также возможного падения добычи в Венесуэле и Иране из-за санкций.

Заявления саудовского министра привели к падению цен на нефть Brent примерно на 3% до 76,44 доллара, тогда как цены на нефть WTI, снизившись на 4%, завершили торги на 67,88 доллара. Цены на нефть WTI продемонстрировали самое крупное дневное падение в процентном выражении с июля.

Влияние Саудовской Аравии связано с крупными резервными добывающими мощностями. Королевство может производить до 12 млн баррелей нефти в день, однако существенно снижает добычу ввиду условий сделки ОПЕК. Поскольку Саудовская Аравия может нарастить добычу практически единовременно, Эр-Рияд способен влиять на цены, как никакой другой производитель.

Американские сланцевые компании намного более гибкие, чем крупные нефтяные компании, которые зависят от более громоздких и требующих крупных временных затрат методов, например, от морских проектов. Однако сланцевым компаниям для того, чтобы увеличить добычу при росте цен, нужно несколько месяцев. Решение об увеличении добычи в сланцевой отрасли принимается руководством компаний, а не политиками.

"Еще несколько лет назад все, кто уверовал в могущество сланцевой отрасли, не поверил бы в возможность (столь сильного влияния) Саудовской Аравии на рынок нефти. Мы бы никогда не помыслили о том, чтобы просить саудитов увеличить добычу", – отмечает Хелима Крофт, главный товарно-сырьевой стратег-аналитик RBC Capital Markets. "Однако теперь мы готовы к этому", – добавляет она.

Саудовская Аравия выступает основным мировым регулирующим производителем на рынке нефти, а также негласным лидером ОПЕК. Этот факт позволяет ей существенным образом влиять на мировую экономику, которая остается в высокой степени чувствительной к нефтяным ценам. Путем сокращения предложения королевство может спровоцировать рост розничных цен на бензин, ускорить мировую инфляцию и вызвать рост издержек транспортных компаний. Или же дать рынкам послабление, увеличив нефтедобычу.

Саудовская Аравия адаптировалась к росту добычи сланцевой нефти путем создания партнерства с Россией. Два крупнейших в мире экспортера нефти нечасто координировали свои усилия, считая друг друга врагами. Однако после того, как цены на нефть в 2016 году упали до менее чем 30 долларов за баррель, ОПЕК заключила сделку с Россией и другими нефтедобывающими странами по сокращению мирового предложения нефти примерно на 2%.

Несмотря на то что некоторые руководители американской нефтяной отрасли преуменьшали роль ОПЕК в стабилизации цен, теперь они изменили тон высказываний. Так, руководитель Continental Resources Гарольд Хэмм в 2016 году утверждал, что “мы и другие производители сделали политику ОПЕК менее релевантной для мировых рынков энергоносителей”. Однако ранее в этом месяце он признал, что сокращение нефтедобычи картеля помогло снизить избыточное предложение, которое оказывало давление на рынок.

С периода сильной волатильности нефтяных цен 1970-х годов США пытались призвать Саудовскую Аравию к использованию своего влияния для поддержания стабильности цен. Однако попытки Штатов не всегда были успешными.

Бывший министр энергетики США Билл Ричардсон подчеркнул, что он летал по всему миру для того, чтобы встретиться с Али Аль-Наими, который тогда занимал должность министра нефти Саудовской Аравии, пытаясь убедить его скорректировать добычу для балансировки рынка. В 2000 году Ричардсон оказал давление на министров нефти в вопросе увеличения добычи после того, как цены за один год выросли более чем в два раза.

Тогда Наими был “благодушным диктатором” нефтяного рынка. “Саудиты контролировали ОПЕК, а картель контролировал нефтяные цены”, — сказал Ричардсон в интервью.

Саудовская Аравия не признает свой статус лидирующего производителя, но часто действует подобным образом. В 2014 году ОПЕК удивила рынки, отказавшись сократить нефтедобычу и остановить падение нефтяных цен. Некоторые аналитики посчитали такие действия попыткой Саудовской Аравии вытеснить сланцевую нефть из США с рынка. Однако в конце 2016 года ОПЕК изменила курс и согласилась сократить нефтедобычу.

По словам аналитиков, решение ОПЕК сокращать добычу было принято после того, как в картеле не смогли вытеснить производителей сланцевой нефти с рынка. Некоторые прогнозировали, что для ОПЕК было слишком поздно наращивать значимость на рынке после ухода в тень на долгое время. Кроме того, ожидалось, что американские производители сланцевой нефти будут готовы использовать любой рост цен для увеличения добычи, что, в свою очередь, должно было свести ралли цен на нет.

Однако примерно через полтора года после вступления в силу сделки ОПЕК+ цены на нефть выросли на 35%, что позволило картелю и в особенности Саудовской Аравии восстановить свою лидирующую роль на рынке.

И хотя производители сланцевой нефти в США быстро увеличили добычу, растущие проблемы в сланцевой отрасли – от нехватки трубопроводных мощностей в Западном Техасе до требований инвесторов фокусироваться на прибыли, а не на объемах добычи, — вызвали сомнения относительно способности сланцевых компаний управлять рынком.

“Глава министерства энергетики США не может давать сигналы и регулировать добычу так, как это делают власти Саудовской Аравии”, — отметил Дэниэл Йергин, вице-президент IHS Markit.

Поскольку рост цен на нефть может привести к ускорению темпов инфляции и созданию препятствий для мирового экономического роста, в последнее время на Саудовскую Аравию оказывается давление в сторону ослабления ограничений по добыче.

Четыре сенатора из Демократической партии США на прошлой неделе написали Дональду Трампу письмо, в котором призвали его “воспользоваться своими личными отношениями с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, чтобы убедить королевство использовать свои быстрорегулирумые нефтедобывающие мощности для увеличения предложения на рынке ” в преддверии летнего автомобильного сезона.

Тем не менее по мнению многих аналитиков, успех ОПЕК в первую очередь был обусловлен своевременными действиями.

“В прошлом году для производителей нефти, участвующих в сделке, все шло по плану, — отметил Роберт МакНалии, президент Rapidan Energy Group. – Эффективность Саудовской Аравии в качестве компенсирующего производителя представляется ограниченной, когда объем неиспользуемых мощностей невысок, а геополитические риски значительны”.