МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. США производят как никогда много нефти, однако если нужно целенаправленно повлиять на рынок, непревзойденным мастером остается Саудовская Аравия.

Добыча сланцевой нефти достигла рекордных уровней, а в целом за последнее десятилетие общее производство нефти в США почти удвоилось. Столь заметный рост дал основания некоторым обозревателям объявить США новым "регулирующим производителем", каковым ранее считалась Саудовская Аравия, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

Несмотря на рост цен на нефть до максимумов с 2014 года, королевство сохраняет возможности самостоятельно быстро наращивать добычу, тогда как многочисленные частные нефтяные компании США этого сделать не могут.

В пятницу министр нефти Саудовской Аравии Халед Аль-Фалих заявил, что ОПЕК и ее союзники готовы увеличить добычу. В последнее время цены на нефть стали слишком высокими, достигнув 80 долларов за баррель, ввиду действия пакта ОПЕК+ по сокращению добычи, а также возможного падения добычи в Венесуэле и Иране из-за санкций.

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Заявления саудовского министра привели к падению цен на нефть Brent примерно на 3% до 76,44 доллара, тогда как цены на нефть WTI, снизившись на 4%, завершили торги на 67,88 доллара. Цены на нефть WTI продемонстрировали самое крупное дневное падение в процентном выражении с июля.

Влияние Саудовской Аравии связано с крупными резервными добывающими мощностями. Королевство может производить до 12 млн баррелей нефти в день, однако существенно снижает добычу ввиду условий сделки ОПЕК. Поскольку Саудовская Аравия может нарастить добычу практически единовременно, Эр-Рияд способен влиять на цены, как никакой другой производитель.

Американские сланцевые компании намного более гибкие, чем крупные нефтяные компании, которые зависят от более громоздких и требующих крупных временных затрат методов, например, от морских проектов. Однако сланцевым компаниям для того, чтобы увеличить добычу при росте цен, нужно несколько месяцев. Решение об увеличении добычи в сланцевой отрасли принимается руководством компаний, а не политиками.

"Еще несколько лет назад все, кто уверовал в могущество сланцевой отрасли, не поверил бы в возможность (столь сильного влияния) Саудовской Аравии на рынок нефти. Мы бы никогда не помыслили о том, чтобы просить саудитов увеличить добычу", – отмечает Хелима Крофт, главный товарно-сырьевой стратег-аналитик RBC Capital Markets. "Однако теперь мы готовы к этому", – добавляет она.

Саудовская Аравия выступает основным мировым регулирующим производителем на рынке нефти, а также негласным лидером ОПЕК. Этот факт позволяет ей существенным образом влиять на мировую экономику, которая остается в высокой степени чувствительной к нефтяным ценам. Путем сокращения предложения королевство может спровоцировать рост розничных цен на бензин, ускорить мировую инфляцию и вызвать рост издержек транспортных компаний. Или же дать рынкам послабление, увеличив нефтедобычу.

Саудовская Аравия адаптировалась к росту добычи сланцевой нефти путем создания партнерства с Россией. Два крупнейших в мире экспортера нефти нечасто координировали свои усилия, считая друг друга врагами. Однако после того, как цены на нефть в 2016 году упали до менее чем 30 долларов за баррель, ОПЕК заключила сделку с Россией и другими нефтедобывающими странами по сокращению мирового предложения нефти примерно на 2%.

Несмотря на то что некоторые руководители американской нефтяной отрасли преуменьшали роль ОПЕК в стабилизации цен, теперь они изменили тон высказываний. Так, руководитель Continental Resources Гарольд Хэмм в 2016 году утверждал, что “мы и другие производители сделали политику ОПЕК менее релевантной для мировых рынков энергоносителей”. Однако ранее в этом месяце он признал, что сокращение нефтедобычи картеля помогло снизить избыточное предложение, которое оказывало давление на рынок.

С периода сильной волатильности нефтяных цен 1970-х годов США пытались призвать Саудовскую Аравию к использованию своего влияния для поддержания стабильности цен. Однако попытки Штатов не всегда были успешными.

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Бывший министр энергетики США Билл Ричардсон подчеркнул, что он летал по всему миру для того, чтобы встретиться с Али Аль-Наими, который тогда занимал должность министра нефти Саудовской Аравии, пытаясь убедить его скорректировать добычу для балансировки рынка. В 2000 году Ричардсон оказал давление на министров нефти в вопросе увеличения добычи после того, как цены за один год выросли более чем в два раза.

Тогда Наими был “благодушным диктатором” нефтяного рынка. “Саудиты контролировали ОПЕК, а картель контролировал нефтяные цены”, — сказал Ричардсон в интервью.

Саудовская Аравия не признает свой статус лидирующего производителя, но часто действует подобным образом. В 2014 году ОПЕК удивила рынки, отказавшись сократить нефтедобычу и остановить падение нефтяных цен. Некоторые аналитики посчитали такие действия попыткой Саудовской Аравии вытеснить сланцевую нефть из США с рынка. Однако в конце 2016 года ОПЕК изменила курс и согласилась сократить нефтедобычу.

По словам аналитиков, решение ОПЕК сокращать добычу было принято после того, как в картеле не смогли вытеснить производителей сланцевой нефти с рынка. Некоторые прогнозировали, что для ОПЕК было слишком поздно наращивать значимость на рынке после ухода в тень на долгое время. Кроме того, ожидалось, что американские производители сланцевой нефти будут готовы использовать любой рост цен для увеличения добычи, что, в свою очередь, должно было свести ралли цен на нет.

Однако примерно через полтора года после вступления в силу сделки ОПЕК+ цены на нефть выросли на 35%, что позволило картелю и в особенности Саудовской Аравии восстановить свою лидирующую роль на рынке.

И хотя производители сланцевой нефти в США быстро увеличили добычу, растущие проблемы в сланцевой отрасли – от нехватки трубопроводных мощностей в Западном Техасе до требований инвесторов фокусироваться на прибыли, а не на объемах добычи, — вызвали сомнения относительно способности сланцевых компаний управлять рынком.

“Глава министерства энергетики США не может давать сигналы и регулировать добычу так, как это делают власти Саудовской Аравии”, — отметил Дэниэл Йергин, вице-президент IHS Markit.

Поскольку рост цен на нефть может привести к ускорению темпов инфляции и созданию препятствий для мирового экономического роста, в последнее время на Саудовскую Аравию оказывается давление в сторону ослабления ограничений по добыче.

Четыре сенатора из Демократической партии США на прошлой неделе написали Дональду Трампу письмо, в котором призвали его “воспользоваться своими личными отношениями с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, чтобы убедить королевство использовать свои быстрорегулирумые нефтедобывающие мощности для увеличения предложения на рынке ” в преддверии летнего автомобильного сезона.

Тем не менее по мнению многих аналитиков, успех ОПЕК в первую очередь был обусловлен своевременными действиями.

“В прошлом году для производителей нефти, участвующих в сделке, все шло по плану, — отметил Роберт МакНалии, президент Rapidan Energy Group. – Эффективность Саудовской Аравии в качестве компенсирующего производителя представляется ограниченной, когда объем неиспользуемых мощностей невысок, а геополитические риски значительны”.