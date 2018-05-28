МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение "Роснефти" из-за снижения компанией объемов продаж нефтепродуктов, что в свою очередь могло привести к росту цен на бензин марок Аи-92, Аи-95 и дизтопливо, говорится в сообщении ведомства.

Служба указывает со ссылкой на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), что национальный биржевой индекс в период с 9 января по 23 мая вырос по автомобильному бензину марки Аи-92 на 33,1%, по Аи-95 — на 33%, по летнему дизельному топливу — на 23%, и следствием этой тенденции стал рост розничных цен на бензин на 3,5% и на дизельное топливо на 4,1%.

"Одной из причин резкого роста цен на автомобильные бензины и дизельное топливо является снижение нефтяными компаниями объемов реализации на внутренний рынок моторных топлив, в том числе на организованных (биржевых) торгах", — приводятся в сообщении слова начальника управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Дмитрия Махонина.

"Основная доля снижения объемов реализации нефтепродуктов приходится на ПАО "НК "Роснефть". Кроме того, по ряду договоров, заключенных на биржевых торгах, были увеличены сроки отгрузки нефтепродуктов, что привело к несвоевременной поставке моторного топлива конечным потребителям. Также в ФАС России поступают жалобы на действия компании, связанные с ограничением (снижением) объемов отгрузки нефтепродуктов мелким оптом", — сказано в сообщении.

"ПАО "НК "Роснефть" выдано предупреждение о прекращении в срок до 8 июня 2018 действий (бездействия), содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства", — добавил Махонин.

Как отмечается в сообщении, компании надлежит обеспечить производство светлых нефтепродуктов и их устойчивую поставку на внутренний рынок в объеме не менее 20% от объема добытой нефти в России. Также, указывает ФАС, "Роснефти" необходимо обеспечить достаточное предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке путем увеличения производства и снижения их экспорта, предусмотреть недискриминационную реализацию моторных топлив.