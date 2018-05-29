МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. "Газпром нефть" в первом квартале 2018 года нарастила чистую прибыль по МСФО, относящуюся к акционерам, на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 69,665 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Выручка компании составила 520,6 миллиарда рублей, что на 14,5% больше в годовом выражении. Скорректированная EBITDA выросла на 32,3%, до 155,8 миллиарда рублей.

Капитальные затраты в первом квартале выросли на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 71,524 миллиарда рублей.

Согласно представленным данным, за отчетный период капзатраты компании в сегменте "Разведка и добыча" сократились на 4,7%, до 44,563 миллиарда рублей, в сегменте "Переработка, маркетинг и сбыт"- выросли на 42,6%, до 26,961 миллиарда рублей.

"Газпром нефть" — вертикально интегрированная нефтяная компания. Основные виды деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и сбыт нефтепродуктов.