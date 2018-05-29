МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Добыча нефти и конденсата группы "Газпром нефть" в первом квартале 2018 года снизилась на 1,6% — до 15,08 миллиона тонн в связи с соглашением о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), говорится в отчетности компании.

"Добыча нефти и конденсата по Группе снизилась год к году на 1,6% и составила 15,08 миллиона тонн вследствие сокращения добычи в рамках соглашения по ограничению добычи ОПЕК+", — говорится в отчете.

Добыча нефти и конденсата по группе квартал к кварталу снизилась на 2,1% в основном вследствие меньшего количества дней в первом квартале, а также вследствие ремонта скважин на Приразломном месторождении, отмечает "Газпром нефть". При этом среднесуточная добыча выросла квартал к кварталу на 0,1%.

Объем добычи газа по группе в первом квартале вырос на 7,4% год к году, в основном из-за роста утилизации попутного газа в связи с запуском установки комплексной подготовки газа на Новопортовском месторождении, роста добычи природного газа на месторождениях "Арктикгаза". Объем добычи газа по группе квартал к кварталу снизился на 2,4%, в том числе из-за меньшего количества дней в первом квартале, среднесуточная добыча осталась на уровне четвертого квартала.

"Газпром нефть" в первом квартале 2018 года нарастила добычу углеводородов с учетом доли в совместных предприятиях на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 22,2 миллиона тонн нефтяного эквивалента.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Азербайджан в рамках соглашения принял на себя обязательство сократить добычу на 35 тысяч баррелей в сутки (с уровня 869 тысяч баррелей). Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года и уже дважды продлевалось, в последний раз — до конца 2018 года.