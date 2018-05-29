С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая —ПРАЙМ. "Лукойл" надеется, что ОПЕК+ в июне сделает соглашение гибким — будет увеличивать добычу при росте цен, сокращать при падении, заявил РИА Новости глава и совладелец компании Вагит Алекперов.

"В конце июня состоится встреча министров — участников соглашения. Надеемся, что будет принято какое-то решение, когда это ограничение будет гибким. Будет увеличивать добычу нефти при росте ее, сокращать при падении", — сказал Алекперов.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года и уже дважды продлевалось, в последний раз – до конца 2018 года.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил 25 мая на Петербургском международном экономическом форуме, что с третьего квартала текущего года может начаться постепенное увеличение нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+, если будет принято такое решение. Позднее Новак добавил, что страны сделки в течение месяца проработают варианты смягчения ограничений на добычу. При этом одним из вариантов является выход на уровни добычи, которые были при подписании соглашения.