МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Цены производителей в РФ на автомобильный бензин в апреле выросли по сравнению с мартом на 13%, цены на дизтопливо — на 5%, сообщил Росстат.

При этом в апреле прошлого года цены производителей в РФ на автомобильный бензин выросли по сравнению с мартом на 4,9%. Таким образом, темп роста в этом году почти в три раза превысил прошлогодний.

Цены производителей на бензин марки Аи-81-Аи-92 в апреле увеличились на 12,1%, марки Аи-93-Аи-95 — на 13,7%, Аи-96-Аи-98 — на 13,5%.

Удорожание бензина отмечено в 15 субъектах РФ (от 3,1% в Иркутской области до 18,3% в Оренбургской области). В Республике Саха (Якутия) и Сахалинской области цены производителей на бензин автомобильный сохранились на уровне марта 2018 года. В Тюменской области отмечено его удешевление на 3,5%.

Также в апреле в 75 субъектах Российской Федерации отмечалось повышение потребительских цен на бензин автомобильный, из них в Республике Крым – на 2,4%, Республике Коми – на 2,3%. Снижение цен на бензин наблюдалось в Сахалинской области на 0,7%, Забайкальском крае – на 0,6%, Магаданской области – на 0,3%. В Москве потребительские цены на бензин автомобильный за прошедший месяц выросли на 1,3%, в Санкт-Петербурге – на 1,4%.

В апреле 2018 года цены производителей на нефть сырую снизились на 0,2% (с начала года – на 0,3%), тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом выросли на 0,8% (с начала года – на 4,1%).