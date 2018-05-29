ЛОНДОН, 29 мая — ПРАЙМ. Цены на нефть достигают самых высоких уровней с конца 2014 года, и нефтяной рынок начинает игнорировать то, что для многих является негативным: укрепление доллара.

Рост валюты США часто делает сырьевые товары, например, нефть, более дорогостоящими для держателей других валют, ослабляя спрос и ограничивая потенциал роста цен. Обратная корреляция цен на нефть и доллара считалась аксиомой на нефтяных рынках, однако в последнее время геополитические риски, влияющие на предложение, а также сокращение мировых запасов в нефтехранилищах, содействовали росту нефти вопреки укреплению валюты США, говорится в статье Dow Jones.

За последний месяц нефть Brent выросла в цене почти на 10%, достигнув 80 долларов за баррель, впервые за три с половиной года. Доллар США за тот же период прибавил почти 3%, согласно индексу доллара Wall Street Journal, который отслеживает динамику этой валюты против корзины из 16 других валют.

С середины марта 2006 года по 2012 год цены на нефть обычно проявляли обратную корреляцию с долларом. Эта корреляция за 50 недель, завершившихся 10 октября 2008 года, составила 70%.

В пятницу сообщения о том, что Саудовская Аравия и Россия близки к соглашению об увеличении добычи, привели к падению цен на нефть в США более чем на 4%, тогда как доллар укрепился.

С середины 2014 года цены на нефть и доллар проявляли не более чем 50%-ю обратную корреляцию, согласно данным WSJ. За последние 4 года были периоды, когда цены на нефть и доллар демонстрировали слабую корреляцию или даже вовсе никакой корреляции.

"В настоящее время (эта) корреляция просто не работает", – отметил Тамаш Варга, аналитик PVM Oil Associates Ltd. "Цены на нефть определяются геополитикой, все остальное в настоящее время довольно несущественно", – добавил Варга.

Так называемая "премия за геополитические риски" на рынках нефти подскочила после решения президента США Дональда Трампа, принятого 8 мая, о выходе из международного соглашения по ограничению иранской атомной программы, заключенного в 2015 году. Ожидается, что США восстановят санкции в отношении исламской республики, которые могут ограничить добычу и экспорт нефти.

Еще одна угроза для предложения на рынке нефти связана с Венесуэлой. Ожидается, что США введут новые санкции против этой страны после проведенных недавно президентских выборов, признанных нелегитимными. Введение санкций против Венесуэлы, вероятно, усугубит проблемы нефтяного сектора этой страны.

Иран и Венесуэла входят в ОПЕК, которая с начала прошлого года совместно с рядом других нефтедобывающих стран, не входящих в картель, включая Россию, снизила совокупную добычу примерно на 1,8 млн баррелей в день. Именно в начале прошлого года наблюдалось последнее сильное ослабление корреляции цен на нефть с курсом доллара, говорят аналитики.

Сокращение ОПЕК+ объемов добычи оказало поддержку ценам и позволило уменьшить избыток предложения на рынке: коммерческие запасы нефти достигли минимума с 2014 года. Однако в то же время из-за высокого спроса на нефть в мире динамика курса доллара оказала не такое сильное влияние на цены, отмечают аналитики.

“Очень сильный спрос” в странах, где валюты не привязаны к курсу доллара, “способствовал ослаблению связи нефти с долларом”, отметил Кристиан Малек, нефтяной аналитик JPMorgan.

Корреляция, вероятно, восстановится, если рост цен на нефть приведет к замедлению мирового спроса, указал Малек.

Ослабление мирового спроса скорее произойдет раньше, чем позже, так как экономический рост в странах, являющихся крупными потребителями нефти, таких как Китай, в этом году продолжит замедляться, отметил Георгий Славов из Marex Spectron. Ослабление спроса “приведет к снижению цен на нефть, так как доллар США останется сильным, что приведет к возобновлению корреляции”, добавил он.

Как показывает опыт, период ослабления корреляции доллара и нефти длится примерно три месяца, указал Славов. “Я ожидаю, что в ближайшие пару месяцев эта корреляция возобновится, что скажется не в пользу цен на нефть”, — сказал он.