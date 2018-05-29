МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. "Газпром нефть" сохраняет планы по росту добычи нефти в 2018 году на уровне 1-3%, вне зависимости от возможного ослабления сделки о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), сообщил начальник департамента экономики и инвестиций, блока разведки и добычи компании Александр Михеев.

"С точки зрения добычи как результат ослабления сделки ОПЕК+, конечно, мы рассматриваем разные варианты, но в первую очередь мы будем наращивать добычу на наших зрелых активах, естественно, с оглядкой на эффективность тех проектов, которые находятся у нас в портфеле", — сказал он, отвечая на вопрос, на каких активах компания начнет наращивать добычу после решения об ослаблении сделки ОПЕК+, и за какой период компания сможет увеличить добычу нефти.

"Точную цифру я назвать не берусь, но в целом я думаю, что тот тренд, который мы обеспечивали на протяжении последних нескольких лет по росту год к году, то он сохранится на уровне 1-3%", — добавил Михеев в рамках телефонной конференции компании.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил 25 мая на ПМЭФ, что постепенное увеличение нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ может начаться с третьего квартала текущего года, если будет принято такое решение. Позднее Новак добавил, что страны сделки в течение месяца проработают варианты смягчения ограничений на добычу, при этом одним из вариантов является выход на уровни сокращения добычи, которые были оговорены при подписании соглашения.