МОСКВА, 29 мая ПРАЙМ. Коэффициент замещения запасов "Башнефти" в 2017 году составил 298%, говорится в проекте годового отчета компании.

"По итогам 2017 года коэффициент замещения запасов составил 298%", — сказано в документе.

Также отмечается, что, по оценке компании DeGolyer and MacNaughton, доказанные запасы углеводородов компании по классификации SEC составили 327,3 миллиона тонн нефтяного эквивалента, коэффициент восполнения добычи — 100%.

"В 2017 году добыча углеводородов на разрабатываемых лицензионных участках составила 21,1 миллиона тонн нефтяного эквивалента, в том числе нефти — 20,6 миллиона тонн, что на 3,6% ниже уровня 2016 года. Снижение обусловлено ограничениями по объему добычи, введенными в рамках соглашения стран ОПЕК+", — поясняется в проекте отчета.

Добыча нефти на зрелых месторождениях Башкирии сохранилась на оптимальном уровне и составила 16,6 миллиона тонн. Совокупная добыча на новых активах в Тимано-Печоре и в Западной Сибири составила 4 миллиона тонн.

Также компания среди приоритетных направлений развития на 2018-2021 годы называет стабилизацию годовой добычи нефти в РФ на уровне около 21 миллиона до 2022 года за счет поддержания добычи нефти на "полке" в Башкирии, роста добычи в Ненецком автономном округе (НАО) и Западной Сибири; развитие ресурсной базы и рост запасов нефти за счет реализации программ геологоразведки в Башкирии, переоценки и открытия новых запасов на месторождениях им. Требса и Титова в НАО и в Западной Сибири.