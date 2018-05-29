МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Банк России выявил неправомерное использование инсайдерской информации при операциях с валютными парами доллар-рубль на торгах Московской биржи в декабре 2015 года, в результате ущерб "Лукойла" составил не менее 146 миллионов рублей, сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

"В конце декабря 2015 года мы заметили на рынке резкие колебания, резкое искажение конъюнктуры, которые происходили в конкретные небольшие интервалы времени на валютном рынке с парами доллар-рубль расчетами "сегодня" и "завтра". Мы обратили внимание на данную ситуацию и сразу стали ею заниматься. Были крупные агрессивные продажи от одного участника рынка валюты и неоднократные крупные объемы покупок валюты со стороны другого участника рынка. Было семь серий сделок", — сказал он.

В ходе проверки установлено, что в указанный период Кирилл Семешкин, действуя от имени и в интересах инвестиционной компании — нерезидента Ronin Europ Ltd, неоднократно совершал операции с валютными инструментами с использованием инсайдерской информации.

Данная информация касалась параметров поручений на продажу валютной выручки "Лукойла", включая цену продажи, объем иностранной валюты, а также время появления заявки в торговой системе биржи, указывается в материалах ЦБ.

СХЕМА

Инсайдерской информацией обладал начальник отдела торгово-финансовых операций казначейства "Лукойла" Алексей Бессонов, который подавал поручения на продажу иностранной валюты в обслуживающий банк, имея возможность по своему усмотрению определять цену, объем поручения и порядок его усмотрения, говорится там же.

Как указывается в сообщении, получаемая Семешкиным инсайдерская информация позволяла компании Ronin Europ совершать сделки с "Лукойлом", приобретая иностранную валюту по заниженной цене. В результате неправомерного использования инсайдерской информации Ronin Europ получила излишний доход в сумме не менее 146 миллионов рублей, одновременно сопоставимый ущерб причинен "Лукойлу" действиями Бессонова, сообщил ЦБ.

ЦБ РФ не располагает сведениями о том, совершались ли указанные сделки компанией Ronin Europ за свой счет или в интересах клиента.

Реализация схемы незаконного обогащения требовала продажи "Лукойлом" на торгах биржи больших объемов иностранной валюты по искусственно заниженным ценам, говорится в сообщении. В связи с тем, что это оказывало кратковременное, но значительное влияние на рыночные котировки валюты, убытки могли быть причинены также и иным участникам торгов, и их клиентов. По словам Ляха, отклонения цены от текущей рыночной составляло 0,1-0,5% под влиянием каждой операции.

Банк России направил соответствующие материалы проверки в правоохранительные органы, а также примет меры, направленные на предупреждение возникновения подобных ситуаций в деятельности организаций, через которые совершались сделки с валютными инструментами на бирже.