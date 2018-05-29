МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Обнуление экспортной пошлины на нефть в рамках обсуждающихся параметров налогового маневра в "нефтянке" не станет причиной упадка нефтепереработки в России, если компании вовремя завершат модернизацию своих НПЗ и сделают их "продвинутыми", считает заместитель генерального директора по экономике и финансам "Газпром нефти" Алексей Янкевич.

"То, что сейчас обсуждается с Минфином – это то, что "продвинутые" заводы не должны существенно потерять в марже переработки (в случае обнуления экспортной пошлины — ред.)… То есть, это концепция сохранения прибыльности переработки на тех заводах, которые производят существенную долю светлых продуктов. И чем более завод будет "продвинутым" – тем он будет более прибыльным даже в условиях нулевых экспортных пошлин. Поэтому наши планы по модернизации не меняются", — сказал он в ходе телефонной конференции.

"Газпром нефть" в России владеет двумя крупными нефтеперерабатывающими заводами — Московским НПЗ (МНПЗ) и Омским НПЗ (ОНПЗ).

Налоговый маневр — повышение НДПИ и снижение экспортных пошлин — был начат в 2015 году. Реформа должна была завершиться в 2017 году, когда пошлины опустились бы до 30%. Однако в 2016 году Минфин предложил обнулить их полностью, соразмерно повысив налог на добычу полезных ископаемых. Согласно предложениям Минфина, о котором в мае сообщила газета "Ведомости", сейчас принято решение о завершении налогового маневра за шесть лет — снижать экспортную пошлину ежегодно на 5 процентных пунктов и к 2024 году довести ее до нуля, соразмерно повышая НДПИ.

Однако в случае обнуления экспортной пошлины на нефть есть опасение, что нефтяники потеряют стимул отправлять добытую нефть на переработку внутри страны и маржинальность нефтепереработки, которая сейчас находится на минимуме, упадет еще больше. Поэтому министр энергетики РФ Александр Новак заявлял, что к нулевой экспортной пошлине планируется прийти не раньше 2025 года, что позволит закончить модернизацию заводов. На сегодняшний день, по оценкам Минэнерго, в РФ модернизировано чуть больше половины НПЗ.