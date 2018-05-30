БАКУ, 30 мая — ПРАЙМ. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо считает, что для покрытия спроса на нефть до 2040 года требуется до 10,4 триллиона долларов инвестиций в нефтяную промышленность.

В Баку в среду проходит Международная нефтегазовая конференция, в ней принимает участие и Баркиндо.

"Для покрытия спроса на нефть до 2040 года требуется вложение до 10,4 триллиона долларов инвестиций в нефтяную промышленность. Для этого должны быть устранены все пробелы. Стабильно растущий спрос должен постепенно удовлетворяться. Единственный путь для достижения поставленных целей проходит через сотрудничество", — сказал Баркиндо, выступая на конференции.