БРЮССЕЛЬ, 30 мая — ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в своем последнем макроэкономическом прогнозе, опубликованном ранее в среду, использовала предположение о сохранении цены нефти марки Brent в районе 70 долларов за баррель до конца 2019 года.

ОЭСР в среду представила свой экономический прогноз до конца 2019 года. В нем, в частности, ожидания темпов роста экономики России были сохранены на прежних уровнях — 1,8% по итогам 2018 года и 1,5% — в 2019 году.

При этом в разделе о "предположениях, лежащих в основе прогноза" говорится, что "предполагается, что цена барреля сырой нефти марки Brent останется постоянной на уровне 70 долларов на протяжении прогнозного периода".

Стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 8.30 мск среды опускалась на 0,33%, до 75,24 доллара за баррель.