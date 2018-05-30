МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России попросила три предприятия группы "Газпром" обосновать увеличение экспортных продаж бензина, а также уведомила пять компаний о необходимости выполнения своих обязательств на фоне подорожания бензина в стране, сообщила служба на своем сайте.

"ФАС России запросила у "Газпром нефтехим Салават", "Газпром" и "Газпром нефть" в срок до 3 июня 2018 года представить технико-экономическое обоснование увеличения отгрузки на экспорт прямогонных бензинов при одновременном изъятии их из своего технологического производства на фоне наличия неудовлетворенного спроса на нефтепродукты на внутреннем рынке", — говорится в сообщении.

По информации ФАС, компании снизили объемы продаж нефтепродуктов, что могло послужить причиной роста цен на бензин марок Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо. Так, в апреле 2018 года по сравнению с мартом 2018 года компания "Газпром нефтехим Салават" увеличила в 4,7 раза отгрузку на экспорт прямогонных бензинов (нафта). "Газпром" с января по апрель 2018 года увеличил отгрузку на экспорт прямогонных бензинов (нафта) на 9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а "Газпром нефть" — на 58,6%.

"В целях недопущения нарушения антимонопольного законодательства и обеспечения потребности конечных потребителей моторным топливом ФАС России считает необходимым компаниям принять меры по увеличению производства и поставки автомобильных бензинов и дизельного топлива на внутренней рынок", — говорится в материале.

"В отношении компаний ОАО "ТАИФ-НК", АО "ФортеИнвест", ОАО "Сургутнефтегаз", ПАО "Татнефть" и АО "Антипинский НПЗ" направлены уведомления об исполнении обязательств по четырехсторонним соглашениям. По итогам мониторинга исполнения соглашений за первый квартал 2018 года компаниями не были соблюдены обязательства по поставке светлых нефтепродуктов на внутренний рынок", — подчеркивается в материале.

Ранее, 28 мая, служба сообщила, что выдала предупреждение "Роснефти" из-за снижения объемов продажи нефтепродуктов, что могло привести к росту цен на бензин марок Аи-92, Аи-95 и дизтопливо.