МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Аналитики Goldman Sachs прогнозируют увеличение дивидендных выплат российскими нефтяными компаниями: в 2017 году нефтяники направили на дивиденды 16% от общего объема сгенерированного ими операционного денежного потока, а в 2020 году показатель может вырасти до 28%.

Как говорится в аналитическом обзоре Goldman Sachs, в 2006-2016 годах российские нефтяные компании потратили 76 миллиардов долларов на дивиденды, что составило 12% от общего объема сгенерированного ими операционного денежного потока.

"В 2017 году этот показатель вырос до 16%, и мы ожидаем его увеличения до 21% в 2018 году и до 28% в 2020 году. Мы видим ясные перспективы роста выплат дивидендов акционерам и меньший аппетит к слияниям и поглощениям", — отмечают эксперты.

По их оценке, отношение чистого долго к EBITDA в нефтяной промышленности России составляет только 0,1, за исключением двух выделяющихся значений (у "Сургутнефтегаза", владеющего значительным объемом наличных средств, и у "Роснефти", обладающей, напротив, высоким уровнем долга).

"Учитывая отсутствие настроений к слияниям и поглощениям за рубежом и ограниченные возможности по слияниям и поглощениям внутри страны, российские нефтяные компании не обладают большим количеством вариантов относительно того, как использовать сгенерированные ими свободные средства помимо того, чтобы выплачивать их акционерам в виде дивидендов или обратного выкупа", — полагают аналитики.

ОЖИДАНИЯ ПО КОМПАНИЯМ

Если говорить о конкретных компаниях, то аналитик отмечают, что дивидендная доходность "Роснефти" в 2018 году составит 8,1%, а к 2020 году достигнет 10%. В сентябре 2017 года акционеры "Роснефти" внесли изменения в дивидендную политику компании, закрепив в ней целевой уровень дивидендных выплат не менее 50% чистой прибыли по МСФО.

"Мы полагаем, что агрессивная политика "Роснефти" по слияниям и поглощениям в 2016 году была спровоцирована мнением менеджмента, что цены на нефть опустились на дно, — соответственно, компания активно инвестировала в сектор. Нынешняя политика компании, напротив, направлена на рационализацию портфеля активов и дальнейшее увеличение производительности", — говорится в отчете.

Кроме того, аналитики прогнозируют рост дивидендов "Газпром нефти" в 2018 году — до 35% чистой прибыли (по итогам 2017 года компания направила на дивиденды 28,1% чистой прибыли по МСФО — 71,1 миллиарда рублей).

Goldman Sachs также дает свои прогнозы по обратному выкупу акций (buyback) "Лукойла".

"Хотя большинство инвесторов, с которыми мы говорили, ожидают обратного выкупа объемом 600 миллионов долларов в год (на основе утвержденной пятилетней программы buyback в размере 3 миллиарда долларов), мы считаем, что объем ежегодного выкупа будет значительно выше, учитывая наши прогнозы свободного денежного потока "Лукойл" после выплаты дивидендов в размере около 4,7 миллиарда долларов в год в 2018-19 годах. Кроме того, чистый долг компании на конец первого квартала 2018 года оценивался всего в 5,2 миллиарда долларов. Следовательно, мы считаем, что у компании есть финансовые возможности для ускорения темпа выкупа акций", — поясняют аналитики.